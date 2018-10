Equipo de AMLO 'entusiastas' por nuevo TLCAN

CIUDAD DE MÉXICO

Jesús Seade Kuri, representante y jefe negociador del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN) designado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró esta mañana que están muy contentos de que Canadá se quede en el acuerdo comercial.

Afirmó que el gobierno entrante aplaude la conformación de un nuevo tratado: "Nosotros siempre fuimos muy fuertes en nuestra preferencia de tener a Canadá en el grupo por razones de eficiencia, por razones de que se han integrado las tres economías, pero también de afinidad en materia del énfasis que los dos gobiernos le ponen a cuestiones sociales".

Sobre la posibilidad de que no le pudiera dar tiempo para que lo firme la actual administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, aclaró que la próxima lo haría, "pero no tiene por qué no dar tiempo, lo más importante era llegar al momento que ahora hemos llegado" y no ve dificultades para que se firme.

Sobre su discusión que se llevará a cabo en el Congreso mexicano del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, United States, México, Canadá Agreement por sus siglas en inglés), detalló que ya se han intercambiado algunos puntos de vista.

En entrevista con el noticiario Despierta con Loret, Seade Kuri dijo: "Ningún acuerdo puede ser perfecto para ninguna de las partes, porque eso significaría que una de las partes lo redacta y los demás firman, todos están cediendo y tomando las necesidades económicas y políticas de los otros países", precisó.





