Anuncian gasto para refinería

Ante autoridades de Hidalgo, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que en el mediano plazo buscará revivir la construcción de la refinería Bicentenario en Tula, la cual dejó inconclusa Felipe Calderón en su sexenio, y dejará a la empresa canadiense Bombardier que elabore los vagones para el Tren Maya.

Como parte de su gira de agradecimiento, realizó un mitin frente al palacio de gobierno de esta ciudad, donde sus simpatizantes interrumpieron su discurso con gritos: "¡Fuera Fayad!, ¡Fuera Fayad!". Al hacer una pausa, aclaró que él no destituirá a nadie, pues no es un dictador ni un cacique y el pueblo es el único que destituye a los gobernantes.

"Siempre digo lo que pienso y siento, yo no vengo a eso, porque yo no soy un dictador, yo no destituyo a nadie, es el pueblo el que destituye a los gobernantes y no podemos actuar de manera arbitraria. Estamos construyendo una verdadera democracia, no una dictadura, yo no soy cacique, que quede claro", afirmó.

Ante unas dos mil personas reunidas en plaza Juárez, López Obrador enumeró los programas que echará a andar en su administración. Entre éstos, resalta que a mediano plazo podría continuar con el proyecto de la refinería Bicentenario en Tula, obra que se comprometió en la administración de Felipe Calderón, pero sólo se construyó una barda perimetral y fue cancelada.

"Por eso vamos a cuidar el terreno, no descartamos que en el mediano plazo se construya la nueva refinería de Tula como se contempló en un inicio", expuso. La idea es que a la mitad de su sexenio se produzcan las gasolinas en México y ya no se compren en el extranjero.

Con el gobernador de la entidad, Omar Fayad (PRI), acordó que se realizará una inversión de 10 mil millones de pesos (2019 y 2020) para rehabilitar la refinería de Tula.

En total, en los próximos dos años, López Obrador plantea invertir 50 mil millones de pesos para la rehabilitación de las seis refinerías en el país, presupuesto que incluye los trabajos de la refinería de Tula.

Se comprometió con el gobernador de Hidalgo a que los vagones de la obra del Tren Maya se van a construir en la localidad hidalguense de Ciudad Sahagún, con la empresa canadiense Bombardier, la misma que en su momento construyó los trenes del Metro de la Ciudad de México. No se detalló el método en que saldrá la licitación para la construcción de los vagones.

Cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el político de Tabasco contrató a Bombardier para construir 40 trenes con 400 vagones y es el mismo compromiso que hará en el caso del Tren Maya.

Adelantó que el 1 de diciembre, luego de recibir la banda presidencial, sostendrá un encuentro en Palacio Nacional con primeros ministros y jefes de Estado; después habrá un festival artístico y cultural en el Zócalo a partir de las 4 de la tarde.

Celebra regreso de Aristegui. López Obrador también consideró un avance el regreso de Carmen Aristegui a la radio y señaló que nunca se debe censurar a los medios.





La cancelación de la refinería Bicentenario de Tula, ha dejado un terreno de 700 hectáreas con plaga, 300 campesinos sin tierra para trabajar y una deuda de mil 500 millones de pesos. Del proyecto que había sido aprobado en 2008 por el Consejo General de Petróleos Mexicanos solo se construyó una barda perimetral. (ARCHIVO)

