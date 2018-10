No sorprende sentencia a padre 'Meño': Obispo

SALTILLO

SALTILLO







COMENTAR

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, dijo no mostrarse sorprendido tras la sentencia condenatoria dictada en días pasados contra Juan Manuel Riojas Martínez, mejor conocido como el padre "Meño", al mismo tiempo que dijo lamentar esta situación.

"Viendo la historia que viene, no sorprende. Hemos conocido la historia desde hace muchos meses. Falta el dictado de la sentencia. No es una novedad, no es una sorpresa. Esto es algo que se ha venido configurando desde que se inició, yo lo lamento mucho esto que nos pasa", dijo.

Señaló que cuando tuvo la oportunidad de estar a cargo de la diócesis de Piedras Negras por tres años, no supo de los casos.

Raúl Vera evitó opinar en relación a lo dicho por algunas víctimas, sobre que el obispo de Piedras Negras habría encubierto al padre "Meño".

"Sería muy temerario ponerme a opinar, no supe que pasó ahí adentro. Sinceramente lo digo, lo único que tengo es información de la prensa", dijo.

No obstante, dijo desconocer si hubo más víctimas al respecto, al señalar que sólo se supo de este caso en específico.

Fue el pasado jueves que se dio a conocer, en un hecho inédito en la historia de impartición de justicia en Piedras Negras y en Coahuila, que el Tribunal de Juicio Oral emitió un fallo condenatorio en contra del padre "Meño".

Los delitos fueron violación calificada y violación en grado de tentativa con abuso de autoridad y confianza, por aprovecharse de su condición como ministro de culto religioso.

El tribunal tendrá otra audiencia el miércoles 3 de octubre, en la que está previsto que dicte una sentencia condenatoria al clérigo.

Culpable

La declaración de culpabilidad la hizo el tribunal el jueves 27 de septiembre.

=> Tras 17 días de audiencias.

=> El sacerdote sigue recluido en el Centro de Reinserción Social para Varones de Piedras Negras.

=> Podría recibir de 9 a 18 años de prisión.

Encubrimiento. El obispo Raúl Vera señaló que nunca supo de los casos y evitó opinar si existió encubrimiento.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP