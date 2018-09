Aplican reglamento para novatadas

TORREÓN, COAH.-

La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Torreón, aplicó un reglamento de novatos, a fin de evitar riesgos durante las llamadas "novatadas", un convivio que se lleva a cabo para dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.

Lo anterior también se da luego de que circulara un video en redes sociales de una fiesta de novatos realizada en años anteriores en la citada facultad y en la que se observa a un grupo de estudiantes de otros semestres que arrojan agua, huevo y aserrín a los recién llegados.

Salvador Chavarría Vázquez, director de la Facultad de Medicina, dijo que el reglamento es claro y que el objetivo de la Novatada es hacer que las y los nuevos estudiantes se sientan parte de la escuela, integrándolos al ámbito escolar a través de diversas actividades recreativas y culturales en las que pueden convivir con alumnos de grados superiores.

"Nosotros reconocemos que el video que se difundió fue de la Facultad de Medicina, pero en años anteriores. Para nuestra actividad, reglamentamos las acciones de novatada de la Facultad de Medicina, el reglamento es de actuación y las sanciones vienen de parte de rectoría... la temporada de novatos no tiene que atentar contra los Derechos Humanos de los jóvenes", señaló.

El Reglamento de novatos aplicado este año, indica que es decisión de cada alumno de nuevo ingreso participar o no en el evento, de ahí que se debe mantener el respeto y no realizar ningún tipo de discriminación hacia aquellos jóvenes que decidan no participar.

Además, queda prohibido "novatear" con agua sucia, yogurt, refresco, sal, hielo, jugo, crema o cualquier sustancia o producto que pudiera provocar daño tanto material como moral al alumno.

"Es necesario que los alumnos que novateen, cuiden no dañar las pertenencias del novato, ya sean mochilas, libros, celulares, tabletas o computadoras... los alumnos que causen el daño serán responsables de repararlos".

Otra norma es que queda estrictamente prohibida la práctica del "poste", ya que se considera un acto denigrante para el alumno de nuevo ingreso.

Chavarría Vázquez indicó que el incumplimiento de dichas reglas, ameritará una sanción que, de acuerdo con la gravedad de la falta, consistirá en amonestación verbal, suspensión e incluso, expulsión del alumno que no acate el reglamento.

Restricción

Postura.

=> Por disposición de la rectoría de la UAdeC, son prohibidas todas las celebraciones llamadas 'Novatadas'.

=> Sin embargo, y por el compromiso que asume la sociedad de alumnos como los estudiantes de la citada facultad, el evento está permitido, siempre y cuando se cumpla con el reglamento.

Fiesta. Con una cena baile, actividades recreativas y la imposición del moño, ayer se clausuró la novatada en la Facultad. (ANGÉLICA SANDOVAL)

