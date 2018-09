Made in México lo exhibe

TORREÓN

El actor y comunicador, Carlos Girón, se ha mostrado tal cual desde hace unas horas que llegó a Netflix el primer reality show mexicano producido por la plataforma. Se trata de Made in México.

A unos días de que llegara a la red, la emisión ya había generado polémica debido a que ciertos usuarios que vieron el tráiler la consideraron clasista por mostrar la vida de socialites como Carlos o Pepe Díaz y Shanik Aspe. Además, criticaron que los nueve participantes sean de tez clara.

Girón habló con El Siglo de Torreón justamente de estas críticas y de la manera en que el reality le permitirá al público conocer sus vidas personales. Recalcó que además uno de los objetivos de Made… es presumir a Tierra Azteca a nivel mundial.

"La idea es que con este programa podamos enaltecer a México. Queremos mostrar nuestra gastronomía, nuestra cultura, los lugares hermosos que tiene la Ciudad de México que es tan cosmopólita. Estoy contento de formar parte de este proyecto", dijo.

En cuanto a las críticas vertidas hacia la propuesta, el actor de series como Falsa identidad recomendó a la gente que primero disfrute de los ocho capítulos y después opine lo que guste.

"Algunas personas han hablado sin conocer el contenido. No van a ver juniors, se los aseguro. Somos personas que trabajamos, que nos esforzamos por lo que tenemos sea mucho o sea poco. Yo soy muy hermético, sin embargo, me he abierto de capa gracias a Made in México con el fin de compartir mis sueños, mi vida, mi trabajo en la TV o bien mi labor de periodista.

Para el reality show, Carlos Girón es de vital importancia ya que él conoce bien a todos los participantes, "soy el encargado de unir a los demás, seré como el mediador, el capitán del barco", comentó durante la charla.

Carlos relató cómo fue que llegó a Made in México, el cual se estrenó a las 2:00 de la mañana de este viernes 28 de septiembre.

"Hice una audición y luego me realizaron varias entrevistas, me contactó el director de casting que se llama Marco Carrillo. Buscaban personalidades específicas. Tras un proceso de seis meses tuve una entrevista final a larga distancia desde Los Ángeles y así se fueron uniendo las piezas del rompecabezas", detalló.

Algo que también resaltó el comunicador es la manera en la que se grabó el reality show. Aseguró que la calidad que verá el usuario será, "impresionante".

"Made in México se hizo en tres meses en la Ciudad de México. Se realizó con un equipo de la más alta tecnología. Van a ver la calidad de 4K. La fotografía que se muestra de la Ciudad de México es impresionante, creo que nunca se había retratado a CDMX de esta manera".

Carlos comentó que espera que Made... trascienda enormemente y se coloque a nivel global como un producto representativo de la República Mexicana.

"Pienso que ahora las plataformas digitales se están expandiendo. Creo que en el caso de Netflix se está arriesgando y no lo veo mal, es el momento para proponer cosas. Espero que la gente de otros países se identifique con los que nos ha ocurrido a mí y a los demás".

Por último, Carlos Girón reveló cómo es cuando no está trabajando en el mundo de la actuación, el periodismo y la conducción.

"Soy una persona sociable, que lucha y que si se me cierran puertas, abro otras. Soy alguien arriesgado que desde muy chiquito sabía lo que quería. Me gusta hacer deporte, comer sano y viajar mucho".

