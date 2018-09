'Marcó toda mi vida', dice presunta víctima de Kavanaugh

WASHINGTON, EU.-

Christine Blasey Ford, la presunta víctima del nominado al Tribunal Supremo estadounidense, Brett Kavanaugh, aseguró hoy ante el Comité Judicial del Senado que el ataque sexual que dice haber sufrido a manos de él, "aterrorizó" y "marcó" toda su vida.

"Creía que me iba a violar. Grité. Cuando lo hice, Brett me tapó la boca con la mano. Era difícil respirar. Y pensé que Brett me iba a matar accidentalmente", narró ante los senadores, con la voz quebrada y visiblemente afectada.

Aseguró también que ha decidido testificar ante el Comité Judicial del Senado porque considera que es su "deber cívico".

"Estoy aquí hoy no porque quiera. Estoy aterrada. Estoy aquí porque creo que es mi deber cívico decirles lo que me sucedió mientras Brett Kavanaugh y yo estábamos en la escuela secundaria", dijo la mujer ante los legisladores.

Ford confesó haber "agonizado" durante meses desde que supo de la nominación de Kavanaugh al Supremo, tratando de reunir el valor para hacer pública su historia.

En su narración del incidente, la doctora recordó que coincidió en varias fiestas donde estaban Kavanaugh y su amigo Mark Judge. Cuando ella tenía 15 años, acudió a una de ellas en la lujosa zona residencial de Chevy Chase/Bethesda, en los suburbios de Maryland.

Tanto Kavanaugh como su amigo Judge estaban “visiblemente ebrios”, relató la doctora. Cuando ella, que sólo había consumido una cerveza, subió al segundo piso para ir al baño, fue empujada a una de las recámaras, que tenía música en alto volumen.

“Brett me manoseó y trató de quitarme la ropa. Se le dificultó porque estaba tan borracho y porque estaba usando un traje de baño de una sola pieza. Creí que iba a violarme. Traté de pedir ayuda. Cuando lo hice, Brett puso su mano sobre mi boca. Esto fue lo que más me aterrorizó”, recordó.

“Se me hacía difícil respirar y pensé que Brett iba a matarme accidentalmente. Tanto Brett como Mark estaban borrachos riendo durante el ataque. Parecía estar pasando por un momento divertido”, indicó.

Antes del testimonio de la doctora, el presidente del panel, el republicano Chuck Grassley, ofreció disculpas a ambos y pidió una audiencia seria y respetuosa a los demócratas.

Pero la demócrata de más alto rango, Dianne Feinstein, consideró "imperdonable" la decisión de los republicanos de no invitar a la audiencia a otros testigos que podrían corroborar los testimonios y deploró la prisa por aprobar la nominación.

Feinstein citó comentarios de compañeros estudiantiles de Kavanaugh, que lo describen como alguien que solía alcoholizarse con frecuencia y mostrar un comportamiento violento, en especial hacia mujeres.

Para el interrogatorio de la doctora Blasey Ford, los republicanos eligieron a la experimentada abogada Rachel Mitchell, una fiscal con más de 25 años de experiencia en Arizona, dedicada especialmente a litigar incidentes relacionados con crímenes sexuales.

El testimonio de la doctora Blasey Ford será seguido, después de un receso y por separado, por el del nominado. Aún antes de la audiencia, el Comité divulgó anticipadamente su testimonio en el que niega las acusaciones.

“Categórica e inequívocamente niego las acusaciones contra mí por parte de la Dra. Ford. Nunca tuve un encuentro sexual o físico contra la Dra. Ford”, sostiene Kavanaugh en el testimonio preparado para la audiencia de este jueves ante el Comité Judicial.

“No estoy cuestionando que la Dra. Ford haya sido atacada sexualmente por otra persona en algún lugar en alguna ocasión. Pero nunca le he hecho eso a ella ni a nadie. Soy inocente de esta acusación”, aseguró.

Al menos tres senadores republicanos, Jeff Flake (de Arizona), quien pertenece al Comité Judicial, Susan Collins (de Maine) y Lisa Murkowski (de Alaska), han dejado en claro que su voto final dependerá de la audiencia.

A pesar de las presiones demócratas para demorar el proceso, los republicanos buscan confirmar a Kavanaugh antes de las elecciones del 6 de noviembre próximo, con un voto por el Comité este viernes y el voto final en el pleno del Senado la próxima semana.





