Condenan desalojo de 'profes' del Congreso

Marcelo Torres dice que analizarán lo que pasó y tomarán cartas en el asunto

Tras el desalojo de maestros jubilados que se manifestaban en el Congreso Local, los líderes de tres de las cuatro fracciones por las que está integrado el Congreso Local repudiaron los hechos y se solidarizaron con los docentes.

El líder de la fracción panista, Marcelo Torres Cofiño, dijo que el desalojo fue un exceso.

"No podemos permitir que se agreda. Se solicitó el resguardo del lugar incluida la seguridad de los maestros y el edificio. El desalojo fue un exceso del que jamás se hizo petición alguna y menos de la manera en que se realizó", dijo.

Añadió que analizarán lo que pasó y tomarán cartas en el asunto.

Benito Rosas, líder de la fracción de Morena, pidió que se retire a los elementos de seguridad y repudió los hechos.

"Al líder de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Jaime Bueno, le pido contemple la necesidad de retirar el nutrido grupo de elementos de seguridad pública que desde anoche mantienen restringido el paso al Palacio Legislativo, tras desalojar a los manifestantes", pidió el diputado.

Asimismo, indicó estar en desacuerdo con "el uso de una excesiva cantidad de elementos policiacos para desalojar a un pequeño grupo de inconformes y de paso sortea la sede del Congreso Local. Medida que implica distraer a Fuerza Coahuila".

De Unidad Democrática de Coahuila, Emilio de Hoyos, dijo que el desalojo de maestros no fue planteado en ningún momento ante la Junta de Gobierno.

"No estamos de acuerdo con la decisión que tomó el presidente de la Junta de Gobierno para desalojar y utilizar la fuerza pública, y así lo vamos a manifestar en ese órgano".

"Lamentamos que se siga una estrategia dilatoria donde se están dando largas al tema, cuando desde hace meses se analiza en las comisiones y está por cumplir los 120 días, tiempo límite que marca nuestra Ley Orgánica para emitir el dictamen", comentó.

Por su parte, el líder de la Junta de Gobierno, Jaime Bueno, dijo que en el dispositivo aplicado esta madrugada no se hizo uso de la violencia en contra de ningún maestro o trabajador de la educación.

Y que la colaboración que se pidió tanto a la Secretaría de Seguridad Pública como a la Fiscalía General del Estado están dentro de las facultades del Poder Legislativo y que de la decisión tomada estuvo enterado y de acuerdo el presidente de la Mesa Directiva, el panista Juan Antonio García Villa.

Por otra parte, el maestro Gustavo García, indicó que fueron desalojados con violencia durante la madrugada del miércoles por elementos de seguridad que irrumpieron al Palacio Legislativo. Ante esta situación pidieron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y organismos de Derechos Humanos su apoyo, al indicar que han sido vulnerados y agraviados en su derecho como ciudadanos.

La manifestación deriva de la falta de medicamentos en clínicas del Magisterio.

En entrevista con este medio indicó que fue durante la medianoche que irrumpieron por la puerta trasera, un grupo de no uniformados y los desalojaron.

"Me tumbaron el celular, me sometieron dos y un tercero me tomó del cuello y me doblegó. Primero pidieron que salieran y al no querer los amagaron, los amenazaron. No entendieron ningún razonamiento", dijo Gustavo García.

El maestro jubilado de la Universidad Autónoma de Coahuila indicó que pedirán apoyo a organismos de Derechos Humanos, ya que nunca se obstruyó el paso al Palacio Legislativo.

"El gobernador (Miguel Riquelme) muestra ya la carta que seguramente él mejor maneja, que es la represión. Lo reprobamos y pedimos el apoyo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador", dijo.

Al momento, el Congreso Local no mostró o indicó si maestros incurrieron en actos violentos y por ello desalojados.

Por otra parte, docentes de La Laguna condenaron que elementos de Fuerza Coahuila desalojaran la madrugada del miércoles a un grupo de maestros y maestras que mantenían un plantón en las instalaciones del Congreso del Estado, en Saltillo.

El gremio pide a la ciudadanía "estar al pendiente" de la seguridad de los profesores que continúan haciendo guardias al exterior del Palacio Legislativo para denunciar desabasto de medicamentos en las Clínicas del Magisterio e incumplimiento de diputadas y diputados locales en el sentido de modificar la Ley del Servicio Médico.

"El Movimiento Magisterial de Coahuila que es parte integrante de la Coalición de Trabajadores de la Educación, rechaza totalmente los actos de violencia y responsabiliza por completo al gobernador del Estado (Miguel Riquelme). Para nosotros esto es un agravio en contra de una manifestación en defensa legítima de nuestros Derechos Humanos, el derecho a la salud, para nosotros es un atropello a los valores del diálogo y del respeto que queremos fomentar como profesores aquí en Coahuila", expresó el maestro José Luis Anzures.

El docente señaló también "negligencia" de parte de los diputadas y diputados que integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social "por incumplir con su palabra" respecto a reformar las leyes que regulan el servicio médico.

Anzures, recordó que como Movimiento Magisterial de Coahuila "ya habíamos sido objeto de un acto represivo", esto durante el desfile oficial del Día de la Independencia, celebrado el 16 de septiembre del año 2015.

En plena celebración de la gesta histórica, policías municipales intentaron disuadir por la fuerza, una manifestación de docentes integrantes de dicho movimiento que marchaban en contra de la Reforma Educativa.

"Nosotros realizamos una protesta pacífica y fuimos agredidos por el entonces alcalde Miguel Riquelme que nos retiró las mantas. Hoy, también se llevan las mantas del Congreso y ese es un atentado en contra de nuestro derecho de libre expresión", añadió.

Ayer, Anzures dijo que la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública integrada por la Sección 38, la UAAAN y la UAdeC estarán sesionando para definir las estrategias a seguir.

"Queremos hacer un llamado a la ciudadanía para que estén al pendiente de la seguridad de los profesores que están en este momento afuera del Palacio Legislativo, hay un contingente de La Laguna que es de Francisco I. Madero". Indicó que este jueves estará en Saltillo un grupo de catedráticos de San Pedro de las Colonias en tanto que el fin de semana, tocará a docentes de Torreón realizar la guardia correspondiente.

45 POLICÍAS custodian los alrededores del Congreso Local.

'Blindado'. Desde la madrugada del miércoles, el Congreso de Coahuila se encuentra blindado por vallas metálicas, y alrededor de 45 elementos de seguridad.

