Las barras no son positivas, dice Lozano

El futbol debe ser familiar, asegura el uruguayo

Con la espina clavada de no conseguir la victoria durante su más reciente partido como locales, los Guerreros del Santos Laguna definirán hoy la táctica que utilizarán en contra de los Rayos del Necaxa durante el compromiso de la jornada 11 del Apertura 2018.

El equipo lagunero prosiguió con su preparación realizando ayer un entrenamiento en el Territorio Santos Modelo, donde desarrollaron un ensayo futbolístico, bajo la atenta mirada del estratega Salvador Reyes. Sigue siendo una incógnita la participación de Jonathan Orozco en el duelo ante los Rayos, situación que podría quedar definida hoy mismo al realizar una nueva práctica, a puerta cerrada en su cuartel general, donde Reyes decidirá el once a utilizar contra Necaxa.

Una vez terminada la práctica de ayer, Brian Lozano habló con los representantes de los medios de comunicación, nativo de Montevideo, Uruguay, y habiendo jugado para el Club Nacional, al que alienta una de las barras de animación más grandes del mundo, "La Banda del Parque", Lozano conoce bien el tema de las "hinchadas" y las consecuencias que desafortunadamente en ocasiones acarrean. Luego de lo sucedido el pasado domingo en Monterrey, donde aficionados de Rayados agredieron a un fanático de Tigres hasta casi matarlo, el volante expresó su preocupación por tal suceso y expuso que se trata de una situación lamentable, al ahuyentar a las familias de los estadios.

"He visto en la mayoría de los estadios del futbol mexicano, que se cruzan los seguidores de equipos contrarios y prácticamente nunca hay problemas, el futbol es para pasar un fin de semana en familia mirando un partido, que es lo que a todos nos gusta, ahora esas situaciones pueden arruinar a una familia. Para mí, la barra nunca fue positiva, en muchas partes de Sudamérica lo que hacen es meterle presión al jugador o a su familia, creo que el futbol es para disfrutar y que gane el mejor, debe ser familiar", expresó.

Lozano habló también acerca del sentimiento que impera en el grupo, dispuesto a encontrar en Aguascalientes una revancha del mal partido que ofrecieron en casa ante los Tiburones: "tenemos un resultado que no nos gustó para nada, más allá de que no hayamos perdido el partido, pero ya dimos la vuelta a la página, trabajamos en la semana para preparar el partido del sábado ante Necaxa, será muy difícil, pero siempre confiando en lo que podemos hacer nosotros", señaló.

"El Huevo" es consciente de que Necaxa ha sido el mejor equipo de la Liga MX jugando como local, pero se enfoca en las fortalezas de Santos y sus buenas exhibiciones como visitantes, para hacerle daño a los Rayos: "ellos están demostrado que son los mejores locales del torneo, pero nosotros tenemos que ir a hacer lo nuestro, buscar hacerle daño al rival, trabajar el partido, necesitamos retomar algo de esa confianza que teníamos y aquí lo podemos hacer, porque de visitante nos hemos hecho muy fuertes", advirtió.

Si bien Santos se mantiene en la parte alta de la clasificación general, los jugadores Albiverdes saben que de caer en una mala racha, por breve que sea, puede significarles salir de la zona de liguilla, lo que desean evitar: "la tabla está muy peleada, muy apretada, nosotros iremos a buscar los tres puntos para seguir prendidos en lo más alto, peleando con Cruz Azul, con América, así tratar de ir acomodándonos para clasificar a la liguilla, hay momentos en los que las cosas no salen como uno quiere, pero tenemos que aprender de eso y seguir mejorando", dijo.

En 855 minutos disputados durante el torneo, Lozano ha marcado 2 goles, pero el sudamericano admite que aún le falta mucho por explotar en el tema individual para aportarle aún más al equipo: "trabajo día a día para en el partido rendir de una mejor manera, a veces los partidos no se dan como uno quiere, pero si hay algo que me caracteriza es dejar todo por el equipo. Hay momentos en que no estoy claro con la pelota, es la verdad, pero el equipo me demuestra esa confianza para yo poder mostrar lo que puedo dar", confesó.





Brian Lozano durante la práctica de ayer en el Territorio Santos Modelo, el uruguayo mencionó que el duelo del sábado ante Necaxa será "muy difícil", pero que los Guerreros van "por los tres puntos".

