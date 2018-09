Laguneras de nivel mundial

TORREÓN, COAH

Juventud, tenacidad y disciplina, definen a la perfección a Claudia Fernanda Arguijo Aguirre y Fátima Alanís Miñarro, jóvenes laguneras que han corrido, nadado y pedaleado representando a La Laguna, en diversas latitudes del planeta.

No es casualidad que la disciplina del triatlón haya experimentado un crecimiento acelerado durante los años recientes, claramente tiene sus razones al observar a triatletas locales logrando triunfos importantes, lo que sirve de inspiración para generaciones más jóvenes. Dos muestras claras de esta situación, son Fátima y Fernanda, tenaces laguneras que se animaron a vencer sus límites, experimentando una disciplina deportiva que exige nadar, correr y pedalear, un reto que por sí solo parece intimidatorio, no así para estas jóvenes.

Luego de realizar su entrenamiento matutino, ambas estuvieron de visita en el estudio de Siglo TV, donde dialogaron acerca de lo que han sido sus experiencias en la práctica del triatlón, los logros que han podido obtener a nivel local, nacional e incluso internacional, además de lo que viene en el horizonte para seguir rompiendo límites. Fátima y Fernanda invitaron además a los deportistas de La Laguna, a romper sus fronteras atléticas y animarse a vencer la primera edición del gran Reto Laguna 2018, corriendo 84 kilómetros y 195 metros en 3 festivas sesiones.

"Fer" Arguijo se entrena en el equipo "La Pandilla", encontró en el triatlón el reto ideal para su personalidad aspiracional: "toda mi vida he sido nadadora, desde chiquita, cuando llegué a la adolescencia tuve una etapa en la que debía buscar hacer algo más o ya no hacer ningún deporte. Se me presentó la oportunidad de hacer un triatlón, lo probé, dije que sólo iba a hacer uno y ya van más de 100, me topé hace 9 años con el triatlón y aquí sigo, pero todo empezó por estar en esa cuerda floja de encontrar algo para hacer o de plano ya dejar todo, pero qué bueno que me encontré con el triatlón", describió.

Para Fátima, de 18 años de edad, su camino hacia el triatlón comenzó de la mano de una disciplina deportiva que muchos podrían considerar poco exigente, pero que definitivamente otorga grandes herramientas para un atleta, como el control total y el conocimiento de cada uno de sus músculos: "yo fui gimnasta toda mi vida, hice voleibol y atletismo, apenas me metí al triatlón hace año y medio, me gustó mucho porque soy muy intensa, ahora he podido obtener triunfos pronto, pero es por los deportes que he practicado antes y me han ayudado mucho", aseguró.

Llegar a competir a nivel mundial e incluso obtener primeros lugares, no ha sido cosa fácil para estas laguneras, incluso ambas confesaron que sufren un poco cada día en los entrenamientos, pues aseguran que les cuesta trabajo mejorar en la natación, a pesar de que las dos tienen buena experiencia. Sin embargo, comprenden perfectamente que la natación está intrínsecamente ligada al triatlón y con esfuerzo, tratan de mejorar en esa área de oportunidad: "no disfruto mucho el nadar, pero sí disfruto muchísimo hacer triatlón, entonces lo voy a seguir haciendo", confesó Fernanda.

Un aspecto que ha ayudado a Fátima y Fernanda, ambas especialistas en la carrera a pie, es la intensa actividad atlética que se presenta a lo largo del año en la Comarca Lagunera, pues participar en las 5K, 10K, maratón y medios maratones, les ha permitido elevar su nivel. "Creo que eso fue la clave, me dijeron que si quería ser una corredora competitiva en triatlón, tenía que ser una corredora competitiva contra las especialistas en correr, así que empecé a competir en las carreras y le agarré cariño, pero también agarré mayor nivel, porque empecé a competir con las excelentes corredoras que tenemos en La Laguna y me ayudó mucho, me encanta correr", describió Fernanda Arguijo.

Se conocieron estas jóvenes laguneras en la edición 2017 del Maratón Internacional Lala, ahí coincidieron en su gusto por la carrera pedestre y pudieron experimentar una buena competencia, ya que a Fátima también la seduce el "running", dentro de las disciplinas del triatlón: "correr es lo que más me gusta, fácil, me encanta correr", señaló Alanís Miñarro, quien se entrena con Joaquín Pereda Charles, en el equipo Duck´s MX, a quien describió como un excelente coach que sabe exigir para sacar lo mejor de cada atleta.

En el caso de Fernanda Arguijo, la relación con su entrenador es bastante especial, pues su coach Ricardo Vega, es además su novio: "es una relación rara, porque aunque nos queremos, yo le exijo a Ricky que me trate como a cualquier otro deportista, que me obligue a entrenar duro para ser mejor atleta", dijo.

Ambas atletas laguneras compitieron hace apenas un mes en el ITU World Triathlon Gran Final, en la ciudad de Gold Coast, Australia, donde lograron excelentes resultados representando a La Laguna y a todo México. Fátima se convirtió en campeona mundial del Triatlón Olímpico en la categoría de 18-19 años, con un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 58 segundos, "fue una experiencia increíble, estuvo muy padre competir contra otras niñas de mi edad, que viajaron de todo el mundo, fue lo máximo, lo disfruté mucho y todavía lo sigo gozando", relató.

Por su parte, Fernanda ganó la corona mundial del Acuatlón en su categoría, de 20 a 24 años de edad, con un tiempo de 28 minutos y 26 segundos. Además, ocupó la séptima plaza mundial en el triatlón olímpico, dentro de su categoría. Para Arguijo Aguirre, vienen más retos por delante: "viajo al medio Ironman de Cozumel y mi evento más importante del año será el Ironman completo de Cozumel, el 18 de noviembre, será como la cereza de mi 2018 tan lleno de eventos y muchas METAS", sentenció.

Fátima y Fernanda aplaudieron la realización del primer Gran Reto Laguna 2018, un desafío importante y muy atractivo para los corredores de la región: "me encantó, me invitaron a ser colaboradora del Reto Laguna, soy la nutrióloga y estoy muy contenta porque se reunieron las 3 carreras más importantes de la región, se me hace una idea increíble el premiar con una gran medalla tantos meses de preparación, además por la unión de los comités, que le están dando a los corredores una muy buena preparación, consejos y nutrición, la playera ya me la hicieron llegar y está bien padre, esperemos que mucha gente se anime y compren de inmediato su inscripción al maratón Lala porque van a volar", afirmó Fernanda.

Igualmente, Fátima celebró la unión del medio maratón Autopop-Autocentro, el medio maratón de El Siglo de Torreón y el maratón Lala: "es una súper buena idea. Yo la verdad no soy corredora de largas distancias, pero se me hace una gran idea, porque mucha gente hace una carrera y luego ya deja de entrenar, pero como aquí tenemos 3 carreras a largo plazo, la motivación sigue", concluyó.

2 HORAS 16 minutos y 58 segundos necesitó Fátima Alanís para ganar en Australia.

Claudia Fernanda Arguijo Aguirre (i) y Fátima Alanís Miñarro estuvieron de visita en las instalaciones de El Siglo de Torreón.

