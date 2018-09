No la olvidan

TORREÓN

A un año de la partida de Hiromi, sus amigos y compañeros de trabajo la recuerdan

La propia Hiromi Hayakawa lo dijo a El Siglo de Torreón en una entrevista publicada el 27 de febrero de 2014. Comentó durante la charla las razones que le daban la felicidad en los terrenos profesionales y en los personales.

"Disfruto mucho mi trabajo, tan es así que no lo veo como un trabajo. Considero que soy una mujer fuerte e independiente que ha aprendido a valorar a mi familia y amigos, he aprendido a vivir. Me he puesto pruebas que me han ayudado a darme cuenta que puedo hacer muchas cosas", dijo.

Hoy se cumple un año de la muerte de Hiromi. A las 11:40 de la mañana del 27 de septiembre de 2017, ella perdió la vida por complicaciones en su embarazo. Su pequeña Julieta había fallecido en su vientre horas antes sin que "Hiro" se percatara.

La forma de ser de Hiromi siempre amable, sencilla, sin poses y con un gran sentido de la responsabilidad encontró cabida en el corazón de muchas personas. Ese día se hallaban devastadas al igual que su familia y la comunidad teatral mexicana.

En éste su primer aniversario luctuoso, algunos de sus compañeros del medio artístico contestaron a este diario la pregunta, ¿Cómo recuerdas a Hiromi? o ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de ella?







