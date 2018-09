Filmoteca de la UNAM tiene registros de movimientos previos a 1968

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La Filmoteca de la UNAM, considerada uno de los archivos de cine más grandes de América Latina, contiene algunos registros de las movilizaciones sociales anteriores al Movimiento Estudiantil de 1968.

En el marco de Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, que se llevará a cabo del 25 al 30 de septiembre, Ángel Martínez, jefe del Departamento de Catalogación de la Filmoteca de la UNAM, mencionó que encontraron algunos materiales de ese tipo.

"No todas están como uno quisiera, porque algunas responden a movimientos sindicales, por ejemplo quisiéramos encontrar algo que fuera antecedente a los hechos del 2 de octubre, y lamentablemente no encontramos imágenes cuando se da la lucha por la autonomía, no hay materiales”, comentó Martínez.

Durante la mesa “La UNAM y los Fondos Fílmicos del 68” en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario (CCU), el jefe del Departamento de Catalogación indicó que justamente encontraron registros del movimiento de los ferrocarrileros, donde surge la figura de Demetrio Vallejo.

“Lo encarcelaron tantas veces, pero estamos hablando que desde 1958 hizo una campaña en pro de los ferrocarrileros y en el 68 estaba en la cárcel”, expresó.

Entre los materiales con los que cuenta la Filmoteca de la UNAM citó el registro de la huelga de 1966, que es directo con la Universidad Nacional Autónoma de México, y estalló por los derechos de los estudiantes como el pase automático y que tuvo como repercusión la caída del rector Ignacio Chávez.

También hay algunas imágenes de los Juegos Olímpicos de 1968. "Gracias a que en el Centro de Documentación existe la memoria oficial de los Juegos Olímpicos que son cinco tomos, nos dimos cuenta de lo que se había hecho en cine en relación a ese magno evento deportivo”, explicó Martínez.

Relató que la sección de Cinematografía del Comité Olímpico Mexicano había encargado ni más ni menos a Alberto Isaac filmar diversos cortometrajes que diera cuenta el México moderno de aquel entonces.

“Se hicieron 17 cortometrajes, nosotros afortunadamente tenemos unos 13 trabajos en 35 milímetros, donde tenemos a la actriz Dolores del Río invitando a la gente a visitar México durante las Olimpiadas, y otro en el que está Cantinflas con su humorismo que expresa: ´estamos limpiando México´”, detalló Martínez.





“Lo encarcelaron tantas veces, pero estamos hablando que desde 1958 hizo una campaña en pro de los ferrocarrileros y en el 68 estaba en la cárcel”, expresó. (ARCHIVO)

Etiquetas: 2 de octubre tlatelolco

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD