'No soy una escort', declara joven de chat de senador

TORREÓN, COAHUILA

TORREÓN, COAHUILA







COMENTAR

"No soy una escort", expresó la joven Fernanda Moreno, de quién apareció una fotografía en un chat de Whatsapp del senador de Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca con dichos misóginos entre los participante. La chica mostró su rechazo a los comentarios y desconoce cómo llegó su imagen a ese grupo.

En una transmisión desde su cuenta de Instagram que ha circulado ya en distintas redes sociales, ella declara ser estudiante universitaria de Mercadotecnia y sugiere que podrían estar utilizando sus fotografías para "causar algun daño".

Después, apareció en la Nota Dura, programa de El Financiero Bloomberg conducido por el periodista Javier Risco, donde Fernanda admite que con la difusión de su imagen se ha ganado "miles de insultos", además de mensajes de apoyo.

"Me gané muchos mensajes de odio, insultos, muchos me dicen 'no Fer, tú lo puedes demandar', y por otro lado, llegan bromas de '¿cuánto cobras por zarandearte?'. Sus bromas pesadas de este señor ya me causaron muchísimos problemas en redes sociales, me da pena salir a la escuela", manifestó.

Sobre la imagen, dijo que fue tomada en un ambiente familiar. "El día que me tomé la fotografía jamás pensé que fuera hacerse tan grande una foto que me tomé en el carro de mi mamá, a su lado", reveló a El Financiero Bloomberg.

" Creo que todas tenemos el derecho de subir lo que se nos antoje a las redes sociales sin tener miedo a las represalias. Esta vez fue un tema vergonzoso, pero también es un tema de seguridad", añadió.

La tarde del martes, medios nacionales captaron al senaror Ismael García Cabeza de Vaca sosteniendo un chat desde su escaño donde se compartió una foto de Fernanda Moreno, de la cual hicieron comentarios misóginos por los que más tarde, el legislador se disculpó en redes sociales.

Ella es Fernanda, tiene 20 años, es estudiante y una foto suya llegó al celular del senador Ismael Cabeza de Vaca, donde él y sus 'amigos' la tildaron de escort. "Todas tenemos el derecho de subir lo que se nos antoje a nuestras redes sociales sin tener miedo a las represalias". pic.twitter.com/yj2OTbOLVv — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) 26 de septiembre de 2018

En una transmisión desde su cuenta de Instagram que ha circulado ya en distintas redes sociales, ella declara ser estudiante universitaria de Mercadotecnia y sugiere que podrían estar utilizando sus fotografías para "causar algun daño". (ESPECIAL)

Etiquetas: Chat SenadoIsmael Garcíamisoginia

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD