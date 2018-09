Bajo, trámite de testamentos de policías

SALTILLO

El Colegio de Notarios del Estado manifestó que pese a que los elementos de las diferentes corporaciones presentan un mayor riesgo en su labor diaria, es baja la respuesta de agentes que tramitan su testamento, situación que en parte se debe a supersticiones radicadas desde hace muchos años en la población.

De acuerdo al vicepresidente, Gustavo Adolfo González Ramos, en todo el año pasado sólo hubo mil trámites de los elementos.

En Coahuila hay dos mil quinientos elementos de las corporaciones de seguridad estatal.

Afirmó que aún existe mucha superstición por parte de las personas para realizar este tipo de trámites.

"No hubo más de mil testamentos entre los elementos de seguridad; siempre ha sido poca la respuesta, pues hay un dicho que dice no llames la muerte, no otorgues un testamento", dijo.

Indicó que normalmente un testamento cuesta 3 mil pesos, no obstante, tras un convenio firmado por el Gobierno del Estado, la Secretaría de Gobernación y el Colegio de Notarios del estado, se dan descuentos del 50 % en el mes del testamento que es septiembre.

No obstante, señaló que para los elementos es totalmente gratuito en este mes.

Dijo que en este año no se cuenta con la cifra total de trámites, no obstante, destacó que en general ha sido bajo.

Fue el día de ayer que se llevó a cabo una conferencia para trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre los beneficios y descuentos que se ofrecen y cómo realizar el trámite.

Durante ésta el fiscal del estado, Gerardo Márquez Guevara, señaló que hacer un testamento no es asunto de muerte, sino de responsabilidad.

"Hacer un testamento es un asunto de responsabilidad que debe exigirse no sólo a sí mismo, sino a la familia y seres queridos", afirmó.

Destacó que para los agentes de seguridad de Coahuila, incluidos ministerios públicos y policías de la FGE, el trámite es gratuito y no tarda más de 30 minutos cumpliendo con los requisitos mínimos.





