Cuentan, además, que también no hace mucho tiempo la dependencia estatal había presumido la certificación que lleva a cabo una firma externa que se dedica a estas labores de auditoría penitenciaria. No obstante, hay quienes han puesto en duda la credibilidad de dichas certificaciones, ya que se trata de la misma empresa que certificó en su momento el penal de Topo Chico, en el vecino Nuevo León, mismo que ha registrado fugas, riñas y motines graves. En fin, por lo visto el sistema penitenciario sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza de los gobiernos.

¿Cuántos Antonios Loera se necesitan para hacer de Torreón una ciudad de primera? La pregunta viene a colación por la férrea defensa que hace unos días hizo el tesorero Hernán Sirgo del director de Servicios Administrativos frente a las críticas de regidores. El guardián de las finanzas dijo, palabras más, palabras menos, que ojalá hubiera en la administración municipal más funcionarios como don Antonio, por su "entrega y profesionalismo". Vamos, un poema. Pero más allá de estas loas, lo cierto es que Loera se ha convertido en una especie de vicealcalde, ya que está prácticamente en todo lo que concierne al ayuntamiento. Ya habían reportado nuestros subagentes de su injerencia en asuntos de Obras Públicas, o de cambio de uso de canchas deportivas a estacionamientos de vehículos oficiales. Pues ahora nos reportan que él también es quien se está haciendo cargo de la reparación de los bolardos y el alumbrado dañado del Paseo Morelos, así como de la supervisión del retiro de los tabaretes abandonados del Centro de la ciudad dentro del programa de Imagen Urbana. Por cierto, las mentes insidiosas se preguntan a dónde están yendo a parar dichos tabaretes, porque eso es algo que no se ha informado oficialmente y ya hay voces que dicen que algunos de esos armatostes han ido a parar al "kilo". Pero la influencia de don Antonio incluso está excediendo los límites de la Presidencia Municipal para adentrarse en el vapuleado Simas en donde, como ya se había anunciado, se esperan cambios de gerencias muy pronto. Los subagentes disfrazados de tubos rotos comentan que los días de Raymundo Rodríguez en la gerencia técnica del organismo operador están contados producto de los roces que ha tenido con el propio Loera en la pasada contingencia por las lluvias. Dicen que el vicealcalde ya está preparando el terreno para que el sucesor de don Ray sea Alejandro Gutiérrez Zamudio, actual jefe de Parques y Jardines, uno de los funcionarios consentidos de Loera. ¿Será?

A los que se les vio muy platicadores y haciendo migas en el Senado de la República es al empresario minero coahuilense Armando Guadiana y al líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia. Los subagentes disfrazados de patriótica tribuna nos comentan que ambos personajes quedaron más que conformes con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión para el reparto de las comisiones. Don Armando, aficionado a la fiesta brava y acérrimo enemigo de los Moreira, se quedó con la presidencia de la comisión de Energía, muy convenientemente dada la actividad a la que se dedica. Por su parte, don Napo se quedó con la presidencia de la comisión de Trabajo y Previsión Social, también con harta conveniencia para sus intereses. Por lo visto, ambos personajes harán equipo desde sus posiciones en donde seguro darán la nota dada la controversia que rodea a ambos. Del senador de sombrero y bigote se comenta que en los días recientes sus compañeros de partido (Morena) tuvieron que salir al quite para corregirle la plana porque dicen que ha hecho algunos comentarios de que él no ve tan mal el fracking para la extracción de hidrocarburos en Coahuila, cuando el propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ese método no se va aplicar en México por el daño potencial al medio ambiente. O sea que a don Armando le falta empaparse un poco más de la "filosofía" morenista. Bueno, tampoco es el único.

De trascendencia nacional fue la regañiza que la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, dio a sus gobernados por arrojar basura a las alcantarillas, durante la audiencia pública que se llevó a cabo en la colonia Fovissste el fin de semana pasado y cuyo folclórico discurso fue difundido en un video que pronto se viralizó. Y es que durante la jornada de atención ciudadana, doña Lety tomó el micrófono para hacer un enérgico llamado a la gente a que contribuya a mantener las redes de drenaje libres de basura, dado que según el informe que le dio el director del Sideapa, Adelmo Ruvalcaba, tan solo en dos días se extrajeron 200 toneladas, por lo que en pasadas lluvias esto contribuyó a que algunos sectores se inundaran. Con su muy particular estilo y haciendo gala de un lenguaje colorido, la alcaldesa dijo a los colonos de Fovissste que habían sacado "un colchón, un sillón y llantas de coche, ya nomás nos falta sacar a un cab… de ahí adentro". Antes de eso, mencionó que ella no puede trabajar así "con gente tan sucia, porque luego me van a exigir con unos hue..."; que la labor no sólo es del gobierno, sino también de los ciudadanos. Un exhorto que antes y después replicó en distintos actos públicos como una forma de hacer que los gomezpalatinos dejen de arrojar basura y esto no ocasione taponamientos en las redes de drenaje. Ojalá que tras haber quedado la ciudadanía exhibida por sus malas prácticas en la escena nacional, haga consciencia y contribuya a la causa. Pero también que las autoridades asuman la parte que les toca y no quieran hacer ver como si todo fuera culpa de Juan Pueblo.

Todo un misterio gira en torno a la supuesta salida de la Dirección de Cultura de Gómez Palacio del polémico Armando Guerrero Garay, quien hasta entonces se había mantenido intacto al menos ante la serie se señalamientos y críticas hacia su desempeño en la dependencia. Y es que en días pasados trascendió que este funcionario presentó su renuncia al cargo por un supuesto berrinche, al no estar de acuerdo en que su asistente personal fuera dada de baja como parte de las medidas de austeridad que aplica la administración. Según esta versión, la alcaldesa no le aceptó la renuncia y lo dejó en calidad de suspendido, aunque difícilmente podría ser reinstalado en el cargo -en el que, por cierto, no ha dado muy buenos resultados que digamos- sino transferido a otra área. Otra versión, más delicada, es la que señala una supuesta acusación por "molestar" a una de las trabajadoras de esa área, cuya queja fue a dar a la Contraloría Municipal y por cuyo caso se le estaría investigando.

Los que de plano andan dormidos son los encargados en Torreón del otrora monopolio telefónico Telmex, ya que desde los días de las fuertes lluvias varios negocios del Centro de la ciudad han tenido problemas con sus líneas de teléfono fijo sin que personal de la empresa atienda las quejas. Cuentan que, aunque se han hecho los reportes de forma insistente, éstos han quedado en llamados a misa. Triste situación para una compañía que se supone debió mejorar sus servicios tras la privatización y el arribo de competencia.







