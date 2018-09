'Esto apenas comienza', asegura exacadémico lagunero

TORREÓN

Tras su salida de La Academia, el lagunero Fernando Dávila está tranquilo y con deseos de volver a su tierra

"Esto apenas comienza", dice el lagunero Fernando Dávila tras haber sido expulsado de La Academia Azteca.

A dos semanas de que ocurra la gran final, "Fer" se quedó en el camino. Su interpretación de Dígale el pasado domingo no gustó y es que según contó a El Siglo de Torreón no supo cómo manejar sus emociones luego de que su novia lo terminara desembocando en una mala actuación.

En estos momentos, Dávila tiene sentimientos encontrados, sin embargo, si hay algo que lo motiva es volver a Torreón para abrazar a su familia, a sus amigos y a las personas de la región que lo apoyaron a través de menciones en redes o con mensajes de texto.

Además, en el terreno profesional el chico dice que trabajará bastante para que el mundo entero conozca su música.

A unos días de tu salida, ¿Cómo te encuentras?

Me siento muy raro, estoy pasando por un juego de emociones. Me siento feliz por haber avanzado tanto, pero también nostálgico porque ya casi llegaba a la final. El estar en La Academia ha sido una bendición para mí.

¿Te visualizabas como el ganador?

Así es. Una vez que estás en la competencia pasa por tu cabeza y es como tu propósito, ganar. Ese pensamiento lo teníamos mis compañeros y yo cada domingo o en cada clase que se recibe. En mi caso, lamentablemente no lo logré.

¿En qué fallaste?

Estoy consciente de lo que ocurrió. La cuestión personal -el truene con su novia- influyó mucho, siento que peleé contra mí mismo para que esto no ocurriera y no lo logré. No supe manejar mis emociones y de ahí empezaron las desafinaciones a la hora de cantar. Tengo que trabajar mucho en lo emocional.

Entonces, ¿consideras que fue justa tu salida?

No sé si decir que justo porque me parece fuerte pensar si fue justo que me fui. Creo que fue un resultado de mi semana, de mis emociones; todo lo malo se juntó y al final fue el resultado de todo lo que me ocurrió.

¿A quién o quiénes dedicabas cada concierto?

A mi fallecido abuelo Benjamín, a toda mi gente y a mis sobrinos; a ellos no los pienso defraudar, sé que están tristes por mi salida, pero espero entiendan que las cosas son así.

Siempre hay que sacar algo bueno de las malas experiencias, de alguna manera ahora quedará en ti que puedas destacar en la música.

Efectivamente. Me siento agradecido con Dios por pasar por La Academia, ahora que estoy afuera quiero compartirles mi música. Estoy ansioso de llegar a Torreón para abrazar a mi gente. Esto apenas empieza. Voy a Torreón y luego me regresaré a Ciudad de México para tocar puertas.

¿A qué género piensas apostarle?

Me encanta el regional mexicano, sin embargo, sinceramente el género de balada pop me llamó mucho la atención ahora que lo estuve ejecutando en el reality show.

¿Te gustaría trabajar en alguna canción con Montserrat Torales, la chica de Gómez que estuvo en La Academia?

Me encantaría colaborar con Montserrat. Platicamos hace poco de que deberíamos de hacer algo, me encanta que haya sido paisana. Es una persona que si hubiera sabido manejar mejor las cosas la veríamos en la final.

¿Quién consideras que ganará La Academia?

Mis gallos son Dalia, Alexis y Silvia.

¿Qué pasó?

En una grabación difundida en redes sociales puede verse a Fernando dándole un masaje a Silvia.

El acto no fue del agrado de Fanny, la novia del lagunero, motivo por el que lo cortó.

La joven terminó con Fernando por medio de un mensaje que le mandó con el hermano de ella.

El torreonense se defendió y aclaró que el masaje se lo hizo en plan de amigos a Silvia y no a manera de coqueteo, sin embargo, esto no bastó para Fanny.





Despedida. El joven lagunero fue el octavo expulsado de La Academia; se quedó a un paso de llegar a la final.

