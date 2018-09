No más 'barras'

MONTERREY, NL

Autoridades y directivas en Monterrey se ponen a trabajar para frenar la violencia en el futbol mexicano

Con el objetivo de evitar nuevos actos de violencia relacionada con el futbol, directivos de Tigres y Rayados, junto con el gobierno estatal y el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, anunciaron una serie de medidas, que incluye la prohibición para que las barras realicen caravanas o que ingresen en grupo a cualquiera de los dos estadios.

Igualmente, se prohibirá que las barras visitantes asistan a los estadios de esta ciudad, y según Bonilla, se dialoga con los directivos de todos los clubes del futbol mexicano, para que la medida se haga extensiva.

Se informó, además, que los aficionados que participaron en la riña en la que resultó gravemente herido Rodolfo Manuel Palomo Gámez, jamás volverán a entrar a los estadios locales.

Otras de las acciones que se acordaron, son la entrega, por ambos clubes, a las autoridades de seguridad pública, de las bases de datos de todos los integrantes de sus grupos de animación, alrededor de dos mil en el caso de Rayados, y dos mil 121 de Tigres.

Bonilla dijo que será decisión de cada equipo de la Liga tomar acciones similares, "iniciamos ya conversaciones con todas las directivas, buscamos que esto no suceda y que en el caso de que un grupo importante de animación quiera ir a otro estadio, tendrá que estar perfectamente identificado y cumplir las órdenes que las autoridades determinen".

A pregunta expresa de si con ello se garantiza no más violencia en los estadios, aseguró que se garantizará que quien la genere no va a quedar en el anonimato. Además, podrá hacerse una depuración extrema de las barras, y quienes queden bajo el paraguas de denominarse grupos de animación, van a ser perfectamente identificables.

El directivo rechazó la idea de desparecer las barras de manera definitiva, pero "que den la cara, que den su identificación, que pongan su huella, que sean conocidos y que puedan ser acusados por la autoridad, podrán entrar a los estadios, mientras todos aquellos personajes que no quieran hacer esto, no serán bienvenidos en el futbol mexicano".

Sobre la actuación de tres elementos de Fuerza Civil, que huyeron de la zona al momento que empezó la riña entre los seguidores de Tigres y Rayados, Manuel González Flores, secretario de Gobierno, argumentó que actuaron de manera correcta de acuerdo al protocolo, ante la cantidad de aficionados rijosos (200) contra tres elementos. Las autoridades detallaron que están bajo investigación, y será la Fiscalía General la que determine si hubo alguna falla punible en su actuación.

'Somos amigos'

A través de redes sociales el delantero André-Pierre Gignac habló sobre lo ocurrido el fin de semana previo al Clásico Regio, en donde un aficionado de Tigres fue gravemente herido.

"Siempre lo he dicho, si algo me hizo enamorarme de esta ciudad fue su gente, su pasión y el amor de la afición por sus camisetas, pero nunca imaginé que esto pudiera llegar a algo tan triste como lo de este domingo. Amigos esto no es así!", escribió.

"Nuestra rivalidad es en la cancha y dura 90 mi

nutos, afuera seguimos siendo amigos, familia, regios. Demostremos de nuevo por qué nos llaman la mejor afición de México.", publicó.

"Por amor al deporte y amor a nuestras camisetas digamos no a la violencia y demostremos que todos pertenecemos a una misma ciudad. Un abrazo. Y le deseo pronta recuperación a todos aquellos que resultaron afectados por estos actos inaceptables. Sea del equipo que sea esto no debe volver a suceder.", finalizó.







