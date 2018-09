Chumel afirma que EPN sigue siendo un tema de interés en Internet

CIUDAD DE MÉXICO.-

Luego de que el sketch realizado por Chumel Torres junto al presidente Enrique Peña Nieto recibiera una gran aceptación en redes sociales, el youtuber afirmó que la imagen del mandatario sigue dando grandes frutos en Internet.

Durante la entrevista que Chumel brindó para Grupo Fórmula, el joven manifestó que a pocas horas de su lanzamiento en la plataforma YouTube, el video ya tiene más de medio millón de vistas.

Asimismo, el también novio de la conductora Natalia Téllez reveló que además de participar en la grabación del sketch, el mandatario colaboró con algunas ideas en el guion que la producción de El Pulso de la República le hizo llegar.

“Hablé con su equipo y le dije que me encantaría que improvisara e hiciera las cosas que quisiera hacer y su equipo me dijo que cuando le das el guion es más difícil, que si entiende el concepto de lo que quieres hacer, y yo le dije que quería que me tratara como un niñito que está friegue y friegue y a él se le ocurrió lo del corazón, lo de no, menos, como diez…”, contó Torres.

A poco más de 2 meses de retirarse de su puesto como presidente de México, Peña Nieto demuestra que sigue siendo tema de interés entre los usuarios de redes sociales.

Estamos muy orgullosos de lo que pasó hoy.



Estoy muy contento de tener este equipo y de que estamos rompiendo paradigmas de lo que un show de youtube puede llegar a ser.



Te amo, Maquina501. Te amo Pulsitobebé. pic.twitter.com/gw97mi0djC — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) 24 de septiembre de 2018

El youtuber afirmó que la imagen del mandatario sigue dando grandes frutos en Internet. (ESPECIAL)

