¿Qué significa el término 'prensa fifí' de AMLO?

Jesús Ramírez Cuevas dice que no es ofensivo

Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador de Comunicación Social en la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el término prensa fifí "no es ofensivo", sino que es una descripción que intenta explicar que los medios de comunicación tienen línea editorial.

Al cuestionarlo sobre el exhorto que hizo la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos a Andrés Manuel López Obrador, de evitar descalificaciones contra cualquier medio de información, Ramírez Cuevas agregó que para evitar polarización se debería asumir una reflexión sobre las líneas editoriales que defienden ciertos intereses, además de abrir un debate transparente y público.

"En otros países es pública la línea editorial de los medios, a qué intereses responden, simpatías. En México se ocultan como si no fueran partidarios de alguna idea, propósito o ciertos intereses.

"Entonces, la comisión [iberoamericana] puede hacer los exhortos que quiera, mientras no se utilicen palabras ofensivas, no se discrimine, no se violen las leyes. No creo que debamos tener la piel tan fina para sentirnos ofendidos, vamos al debate", señaló.

Al concluir su participación en el foro "Hacia una Agenda Legislativa en materia de Comunicación Pública en la Cámara de Diputados", Jesús Ramírez reiteró que no habrá "censura" a los medios en el nuevo gobierno federal ni "llamadas a las redacciones para cambiar los titulares o a los reporteros de la fuente"; por el contrario, habrá la garantía del respeto a la libertad de expresión e información, ofreció.

En su intervención, precisó que los periodistas y los medios de comunicación "no son, ni los vemos como adversarios", sino como "aliados", y adelantó que cambiará la política de comunicación social en la que la publicidad no se utilice para modificar las líneas editoriales o castigar o premiar a los reporteros.

"Tenemos que desterrar el uso perverso de los recursos públicos que se han dado de una manera discrecional, inequitativa, y se ha premiado o castigado a algunos medios de comunicación, se tienen que transparentar los criterios con los cuales se establecen los convenios de publicidad. "Nuestra propuesta es que no quede al albedrío del gobierno en turno, sino a través de una ley", precisó el vocero.

El coordinador de Morena, Mario Delgado, adelantó que su fracción ya trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Comunicación Social, que podría presentarse en octubre, pues el modelo actual "ya se agotó".

Piden apoyo. Este lunes, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tuvo actividades privadas, pero hasta sus oficinas acudieron varios niños acompañados por sus padres para solicitar el apoyo, ya que les hace falta un medicamente para completar su tratamiento contra el cáncer.

También asistió la actriz Carmen Campuzano, quien fue a pedir trabajo como titular del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic). "Tengo la experiencia, los estudios y la capacidad de tener un puesto referente a la cuestión de las adicciones para ayudar", explicó.





López Obrador usó el término al desatar polémica por asegurar que el país está en bancarrota.

Jesús Ramírez Cuevas aseguró que no se trata de un término ofensivo.

