Heredero del trono

LONDRES, INGLATERRA

Luka Modric se impone a Cristiano Ronaldo como 'The Best'

LONDRES, INGLATERRA







COMENTAR

Luka Modric rompió el monopolio que mantenían desde hace una década Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, al ser nombrado ayer por la FIFA el mejor futbolista del año.

El croata del Real Madrid fue elegido como el jugador más destacado en la campaña 2017-18, superando en la votación al portugués Cristiano y al egipcio Mohamed Salah.

El mediocampista y capitán de la selección de Croacia se llevó el Premio The Best al Jugador de la FIFA en la primera ocasión que conformaba la terna de finalistas, una lista de la que el argentino Lionel Messi quedó fuera por primera vez desde 2006.

"Es un gran honor y un sentimiento precioso estar aquí con este trofeo. Quiero felicitar a Mohamed y Cristiano por su gran temporada", declaró el croata, que a principios de este mes cumplió 33 años. "Este trofeo no es solo mío: es de todos mis compañeros del Real Madrid y Croacia y de todos los entrenadores con los que he jugado. También es para mi familia. Sin ellos no sería el jugador ni la persona que soy. Ellos son los mejores".

Messi y Cristiano, ambos ausentes en la ceremonia en Londres, habían sido los únicos hombres en recibir el premio de la FIFA al mejor del mundo desde 2008.

"Dos chicos a quienes no conocemos", bromeó el actor Idris Elba, quien condujo la ceremonia, tras revelar el once ideal del año y al referirse a la ausencia de Messi y Cristiano.

El astro portugués, quien se marchó del Madrid tras la campaña anterior para llegar a la Juventus, fue eliminado con Portugal en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Salah anotó un récord de 32 goles en 38 fechas de la temporada de la Liga Premier, y ayudó a que Liverpool llegara a la final de la Liga de Campeones, algo que no había conseguido en 11 años.

Con una estatura de 1.72 metros, Modric no convencía a los visores de talento, quienes lo consideraban demasiado bajito en el comienzo de su carrera.

"Estas cosas no fueron un obstáculo. Sólo me motivaron más", llegó a decir el croata en el Mundial. "No hay que ser un tipo corpulento para jugar al fútbol".

El año no estuvo exento de contrariedades para el volante balcánico, acusado en marzo de perjurio dentro de una investigación vinculada con su transferencia del Dínamo de Zagreb al Tottenham en 2008. Los fiscales dijeron que Modric dio un testimonio falso el año pasado sobre sus acuerdos financieros con un exdirigente del club croata.

Modric fue incluido en la terna por el Premio The Best después de ayudar a que el Real Madrid conquistara su tercer título consecutivo de la Liga de Campeones en mayo y el cuarto en cinco campañas, para luego guiar a la selección de Croacia al mejor desempeño en su historia mundialista

En el Mundial de Rusia, Modric ganó el Balón de Oro por encabezar a una selección que llegó a la final del certamen. Los croatas perdieron 4-2 la final ante Francia.

La ceremonia en Londres representó la tercera ocasión que el organismo rector del futbol mundial entrega el trofeo denominado The Best. La primera fue en 2016 en Zúrich.

El cambio se dio después que la FIFA separó sus premios respecto de la revista France Football, que sigue entregando su prestigioso Balón de Oro. El galardón se otorga tras una votación de capitanes y entrenadores, así como de algunos periodistas y, por tercera vez, mediante una encuesta entre los fanáticos.

La brasileña Marta fue elegida la mejor del año, un premio que no había obtenido desde 2010. Guió a Brasil al título en la copa América Femenina, y anotó 13 goles con el club Pride de Orlando.

Ningún jugador de Francia estuvo en la terna, pero Didier Deschamps fue elegido el mejor técnico del año. Se convirtió apenas en el tercer hombre en ganar el Mundial como jugador y entrenador.

En la rama de mujeres, el galardón al mejor técnico del año fue para Reynald Pedros, el francés que llevó al Lyon al título en Francia y en la Liga de Campeones.

Salah no se marchó con las manos vacías. Obtuvo el premio Puskas por su gol en el derbi de Merseyside, en diciembre de 2017.

Ese tanto, en un empate 1-1 del Liverpool frente al Everton, fue una mezcla de fuerza y habilidad. Bajo una nevada, el egipcio recibió un pase cerca del vértice del área, eludió a Cuco Martina dando la media vuelta y pisando el balón, hizo una gambeta ante Idrissa Gueye y definió mediante un zurdazo combado que superó a Ashely Williams y se anidó en el ángulo superior.

Thibaut Courtois, quien recibió el Guante de Oro al mejor guardameta del Mundial, conquistó ahora el premio de la FIFA. Con sus atajadas, ayudó a que Bélgica consiguiera el tercer puesto en Rusia, dejando en cero a sus rivales en tres partidos.

El delantero alemán Lennart Thy ganó el premio al fair play, tras perderse un partido con el club holandés VVV-Venlo para ayudar a un paciente con leucemia. Thy donó sangre para permitir que los médicos generaran células madre que permitieran un trasplante para el enfermo, con la esperanza de salvar su vida.







Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...

- IMP