Gutiérrez presenta demanda contra Corral

El priista seguirá en prisión preventiva hasta que se resuelva el sobreseimiento

El exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presentó una demanda formal contra el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Dentro de la denuncia, también involucra al consejero jurídico, Jorge Espinoza y Pablo Cuarón Galindo.

En ella, el priista señala que fue privado de la libertad de manera ilegal por elementos de la Fiscalía de Chihuahua en Saltillo, Coahuila, a quienes en el documento, señaló que el 20 de diciembre del 2017, "no tenían permiso por parte de dicha entidad para ingresar armados y detenerme". Es en el mismo párrafo de la denuncia donde señala que "me trasladaron a Nuevo León, donde me forzaron a subirme a un avión para llevarme a la ciudad de Chihuahua e ingresarme al Centro de Reinserción Social Número Uno".

Posteriormente, indicó que el pasado 31 de agosto se celebró una audiencia en el penal anteriormente citado sobreseimiento por el Ministerio Público federal, donde según Gutiérrez, se argumentó que no existían pruebas suficientes para acreditar una investigación.

En ella, describe que pese a quedar sin efectos la medida cautelar de detención, el consejero jurídico, Jorge Espinoza, presentó un recurso por el cual "aún me encuentro privado de la libertad", cita el documento.

Ante ello, Alejandro Gutiérrez solicitó el esclarecimiento de los hechos así como ejercer una acción penal.

Cabe señalar que el priista seguirá en prisión preventiva hasta que se resuelva por completo el sobreseimiento del caso de los 250 millones de pesos que presuntamente desvío del Estado de Chihuahua hacia las campañas del PRI en 2016.

Asimismo, aún pese no salir del Cereso No. 1 de Aquiles Serdán, a Alejandro Gutiérrez se le colocó un dispositivo de geolocalización en su pierna derecha.

