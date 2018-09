Continuaré con trámites de naturalización: Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.-

La cantante Belinda respondió a la polémica que enfrentó en días recientes por haber participado en actos de campaña de Morena en su calidad de extranjera, y anunció que sigue con los trámites de naturalización para obtener la nacionalidad mexicana.

Como ya lo había dado a conocer la Secretaría de Gobernación (Segob), la cantante no será expulsada del país debido a su participación activa en el pasado proceso electoral.

En su cuenta de Instagram, Belinda publicó un par de fotografías de su encuentro con Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, y escribió:

"Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna (sic), decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para preguntar sobre el asunto. Ahí me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana, cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias".

Belinda añadió en su mensaje: "Continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia, quienes ya los concluyeron, porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos, queremos un México mejor".

