En libertad siete custodios investigados por fuga de reos, informa abogado

Los siete custodios que se encuentran bajo investigación desde el pasado fin de semana por la fuga de dos reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Torreón, se encuentran en libertad porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no pudo acreditarles ningún delito derivado de dicho caso.

"No se les encontraron elementos suficientes para poderlos procesar o para tratar de solicitar una vinculación a proceso. Toda vez de que el delito que se les pueda atribuir, que la Fiscalía todavía no lo tiene muy en específico, no lo ha podido determinar y no ha podido demostrarles ningún tipo de responsabilidad", dio a conocer Armando Lucero Jaramillo, abogado defensor de dos de los siete celadores.

El abogado defensor dio a conocer que ya están en libertad los siete custodios que fueron detenidos por la fuga de reos en Cereso de Torreón. (CORTESÍA)

