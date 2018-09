Legarreta está libre de enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO

Tras año y medio de haber sido diagnosticada con la enfermedad de púrpura, la conductora Andrea Legarreta informó que se encuentra perfectamente de salud y ya no está en tratamiento.

"Me encuentro super bien, ya me dieron de alta gracias a Dios. Hace mucho terminé el tratamiento y hace poco me hicieron análisis de rutina. Todo salió perfecto, estoy de maravilla", afirmó la presentadora del programa de televisión Hoy.

En febrero de 2017 se dio a conocer que Legarreta padecía la púrpura trombocitopénica inmunológica, mejor conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, que se caracteriza por la destrucción prematura de plaquetas debido a la unión de un autoanticuerpo.

Luego de que le fue detectada, la también actriz se sometió a un tratamiento durante varios meses hasta que finalmente la superó.

"Estamos muy felices porque incluso Érik ya también está muy bien de salud y pronto nos vamos a ir a un parque de diversiones para festejar en familia. Es algo que también le prometí a mi sobrino Mateo, que estuvo muy mal de salud y hoy está perfecto", comentó en entrevista.

Confesó que los parques de diversiones le emocionan mucho y cada año procuran ir a alguno.

"Nos gusta desahogarnos, gritar y emocionarnos. Nada nos detiene, es algo que disfrutamos mucho en familia. Esta vez será un paseo muy especial porque le prometí a mi sobrino que lo iba a llevar. Cuando estaba muy delicado le dije que tenía que echarle ganas porque lo íbamos a llevar con su hermanito, sus papás y sus primas".

