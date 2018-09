Carecen de recursos para mejorar varias tratadoras

DURANGO

Se realiza inventario para dar mantenimiento a plantas de tratamiento que no han tenido correcta atención.

Lo anterior lo informó el director de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), Rafael Sarmiento Álvarez, quien explica que el mantenimiento de las plantas de tratamiento es responsabilidad de los usuarios, ya que el estado las construye y se entregan a los organismos operadores, indicando que en algunos lugares hay organismos en toda forma como Durango con Aguas del Municipio, Gómez Palacio con Sideapa y Santiago Papasquiaro que cuenta con su organismo operador, pero hay poblaciones que son unos cuántos y entre ellos tienen que trabajar y estar atentos.

"La gente a veces no paga el servicio, pasa el tiempo, se deteriora y no hay un mantenimiento adecuado, por lo que tenemos que apoyarlos", dijo.

Agregó que se tienen más de 200 plantas en todo el estado, señalando que se trabaja con los presidentes municipales la situación de cada una de ellas.

"Tenemos que buscar el recurso para poder atender esta problemática, ya que uno de los requisitos para asignar recursos a las obras hidráulicas es la eficiencia en el manejo, por lo que si no existe, la Comisión Nacional del Agua que aporta el 50 por ciento de los recursos, no lo dan si no hay buen manejo", dijo.

Señaló que hay daños en las plantas de tratamiento en El Durazno, El Conejo, El Nayar y La Ferrería, sin embargo, se realizará una revisión a todas las plantas del estado, ya que también se han detectado atención no adecuada en Guanaceví y otros municipios.

En lo que respecta a la Presa del Hielo, el director señaló que a dos años, el proyecto ya está por concluirse, el cual se realizó en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), este proyecto contempla la elevación de la cortina en cuatro metros, así como la construcción de un vertedor en forma y la conexión al canal del Temazcal. Puntualizó que la obra cuesta alrededor de 45 millones de pesos, esperando el recurso para iniciar.





Agua. Hay plantas de tratamiento con fallas y deterioro, debido a que organismos operadores no le dan mantenimiento adecuado.

