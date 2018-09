Olmos se va contento con el empate

TORREÓN, COAH

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El chileno Juvenal Olmos, director técnico de los Tiburones Rojos del Veracruz, se dijo contento y satisfecho con el punto cosechado por su equipo, ya que admitió lo duro que es conseguir unidades a costa del campeón, en su propia casa.

Olmos analizó el partido y observó un avance progresivo en su equipo: “la consecuencia de un buen trabajo, creo que los jugadores lo hicieron espectacular, no solamente ahora, cuando perdimos 4 a 1 contra Cruz Azul, dijimos que habíamos podido ser competitivos 35 minutos, luego con Toluca merecimos más que haber perdido y hoy me deja muy contento el que no renunciamos a tener la pelota, por el contrario, nos hicimos fuertes a través de la posesión que fue vertical, generamos opciones, tuvimos dos tiros en los palos, pero tampoco podemos olvidar que Santos es un equipo grande, es el campeón y también lo hizo de buena forma, pero me voy contento porque este equipo se merecía ya rescatar algo”, aplaudió.

Juvenal rescata más allá del resultado, la forma en la que se desempeñaron sus jugadores, pues con ello va obteniendo un estilo y será cuestión de tiempo para que lleguen mejores resultados: “nos urgía obtener puntos de esta forma, Veracruz hoy tiene un estilo de juego, va a ser difícil quitarle la pelota, tiene buenos jugadores, se están poniendo físicamente de mejor forma y trabajando así, los resultados van a llegar, me voy muy contento por el esfuerzo de los jugadores”, adelantó.





Olmos admitió lo duro que es conseguir unidades a costa del campeón, en su propia casa. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Olmos admitió lo duro que es conseguir unidades a costa del campeón, en su propia casa. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: Apertura 2018TIBURONES

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...

- MD