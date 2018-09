Dejamos ir dos puntos: Reyes

TORREÓN, COAH

Salvador Reyes no tuvo problema en reconocer que Santos jugó un mal partido esta noche e incluso fue superado por el Veracruz, aunque descartó que la causa de ello fuera la soberbia de saber que jugarían ante un equipo que se mantiene en la parte baja de la tabla general.

En su análisis post partido, el entrenador de los Guerreros señaló: “creo que no tuvimos una primera parte buena, creo que nos faltó mucha intensidad, proyectar más hacia adelante, provocar más el partido y todos fuimos conscientes de eso al medio tiempo, quisimos cambiar para el segundo, fue una mejor versión, pero aun así, creo que quedamos en deuda con nuestra afición porque tenemos que manejar mejor en casa los partidos, llevarlos nosotros, tener la iniciativa, pero ahora Veracruz no nos dejó hacerlo.

Para Reyes, Santos dejó escapar 2 puntos que debían quedarse en casa, por lo que deberán tomar las acciones necesarias para recuperar esas unidades y mantenerse en las primeras posiciones del torneo: “es un sabor amargo porque en casa, no porque sea Veracruz, sino el que venga, tenemos que demostrar nuestra superioridad, hacernos valer, hoy tuvimos una mala tarde, tocó con Veracruz y es así, ellos se llevan un punto valioso y nosotros perdemos dos”, declaró.

Descartó Reyes que el empate de su equipo ante los Tiburones se debiera a excesos de confianza o a una soberbia por las posiciones de ambos en la tabla general, más bien admitió que no tuvieron el rendimiento esperado y por ello pidió disculpas a la afición: “no fue una buena tarde para nosotros, tenemos que analizar muy bien qué fue lo que nos pasó, creo que no pasa por soberbia, simplemente ha sido una mala tarde en la que no pudimos jugar bien entre líneas, no pudimos acompañarnos bien, salvo por momentos y destellos en el segundo tiempo”, aceptó.





