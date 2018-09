Selena y Maya Zapata ahora son una misma

TORREÓN, COAH.-

Maya Zapata se ha convertido en Selena para la bioserie de la fallecida cantante que hoy inicia

¿Qué ocurría en la vida de Selena?, ¿por qué Yolanda Saldívar la mató?, ¿cómo era la relación de la "Reina del Tex-Mex y Chris Pérez?; éstas y otras preguntas tendrán sus respuestas en El secreto de Selena que hoy se estrena a las 21:00 horas por el canal de paga TNT.

Maya Zapata, quien encarna a la intérprete de Como la flor, habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de esta serie y además recordó lo que hacía justo el 31 de marzo de 1995, fecha en la que Yolanda Saldívar mató a la artista.

Muy bien, muy contenta por el estreno de esta bioserie que espero sea de su agrado. Ya quiero ver las reacciones del público ante los dos primeros capítulos que pasarán este domingo por el canal de TNT.

No enfrenté uno sino muchos. Es un personaje complejo. Fue divertido y duro al mismo tiempo. Lo que hice fue bajarla a la Tierra -a Selena- y mirarla de frente con mucho amor, cariño y respeto.

Desde luego. Hay mucha especulación detrás de la serie, hay personas que la esperan con ansias y otras que la odian antes de haberla visto.

"En fin, para mí es divertido observar estas dos reacciones, es interesante observar cómo nos espejeamos con las historias que nos cuentan. Al final la interpretación que le damos a las historias que vemos en la pantalla dependen de cómo interpretamos nuestra propia realidad. Cada quien ve su propia versión de la serie", dijo tajante.

Sí. Fue impactante. La familia de mi mamá escuchaba mucho a Selena y a mí me gustaba cantar sus canciones y bailar con ellas. Su alegría era contagiosa. Sentí tristeza cuando pasó ese asesinato.

No una, bastantes. Me gustan Como la flor, Cobarde, Si una vez y No me queda más.

Te estamos viendo en más series que en películas, ¿hay alguna razón en especial?

Sí, en las series he encontrado los personajes que me interesa interpretar. Ahora estoy filmando una película que me gusta mucho, pero es la primera que hago en varios años.

"La última película que hice fue Einsenstein en Guanajuato de Peter Greenaway y desde entonces no encontraba un personaje dentro de una historia que me gustara interpretar. El cine tiene un lugar muy especial en mi historia por eso cuido tanto mis intervenciones", comentó.

Me gustaría que así fuera, sin embargo, yo no estoy esperando que venga un gobierno a cambiar mi realidad, soy yo quien la crea. Y así cada quien.

"Todos los días intento ser el cambio que quiero ver en el mundo. Si queremos un gobierno de primera, tenemos que ser ciudadanos de primera. Somos nosotros los únicos que podemos lograr cambios profundos, verdaderos y potentes si primero miramos hacia nosotros antes de juzgar al de enfrente. El cambio comienza por mí.

Todos los días intento ser el cambio que quiero ver en el mundo. Si queremos un gobierno de primera, tenemos que ser ciudadanos de primera". — MAYA ZAPATA, ACTRIZ

¿Quién es quién?

Ellos dan vida a:

Maya Zapata: Selena.

Damayanti Quintanar: Yolanda Saldívar.

Sofía Lama: María Celeste Arrarás.

Jorge Zárate: Abraham Quintanilla.

Héctor Kotsifakis: José Behar.

