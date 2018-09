Denuncia Morena que condicionan Fonden

TORREÓN

Miroslava Sánchez dice que fue testigo de la forma en cómo reparten la ayuda a familias

El Movimiento de Regeneración Nacional denuncia condicionamiento para la entrega de los recursos del Fonden, por parte de líderes partidistas.

En rueda de prensa, Miroslava Sánchez, dijo que fue testigo de que la repartición de los recursos de este fondo no es para todas las familias afectadas por las inundaciones, como está establecido, sino que se hace a través de representantes de partidos para simpatizantes.

"Nos queda claro que sigue siendo un problema que los recursos quieren hacerlos llegar a la gente a través de las coordinadora de siempre del PRI de las colonias (…) Todavía la semana pasada que estuve aquí, que estaban los tráileres de las colchonetas en Provitec y en la colonia Magisterio, estaba gente formada, los damnificados, y decían: -Tú no , porque no vienes en la lista que mandó la lideresa de la colonia- y no les daban nada", dijo.

La dirigente de Morena en Coahuila, señaló que ante esto buscarán legislar para que los apoyos lleguen de manera directa y sin intermediarios.

La ciudadanía ya había denunciado en distintas ocasiones que este es el método utilizado en la entrega de los recursos de Fondo de Desastres Naturales (Fonden), por lo que Morena buscará a los organismos encargados de vigilar el apoyo, su intervención a fin de que se haga de manera imparcial y sin tintes políticos.

"Yo entiendo que nosotros tenemos esa posibilidad no directamente, pero sí hay forma de que podamos buscar con la Auditoría Superior de la Federación que el recurso sea bien usado, parece ser que directamente nosotros no podemos entrar, pero sí hay forma de que a través de otras instancias se haga la vigilancia y nosotros la podemos conocer pueda hacer".

Añadió que los cuatro diputados de Morena estarán al pendiente de la vigilancia en la entrega de estos apoyos.

Tanto habitantes de la colonia Santiago Ramírez, como Provitec, denunciaron irregularidades en la entrega de los recursos del Fonden una vez que comenzaron a repartirlos.

Las y los afectados denunciaron que se privilegiaba a quienes pertenecían a partidos políticos, especialmente al PRI.

Queja

Buscan mejorar repartición.

=> Morena busca legislar para que recursos de programas sociales y fondos de desastres no sean repartidos por líderes de partidos, sino por el gobierno.

=> En Torreón, aseguran que el Fonden es manejado por estructura partidista.

Corrobora. Morena atestigua la entrega condicionada de recursos del fonden, asegura.

