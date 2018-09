Gascón responde a críticas por su cambio

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Carlos Gascón, recordado por su actuación en la exitosa película Nosotros los Nobles, regresó a México como Karla Sofía, su proceso de transformación lo cuenta en su libro Karsia. Una historia extraordinaria.

La decisión del actor por cambiar su aspecto ha dado de qué hablar en redes sociales y las críticas, además de centrarse en el aspecto de Karla, se dirigen a su hija.

Ante la polémica que ha causado la noticia, Gascón compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su hija y una respuesta para todos los que se han lanzado en su contra.

"A quien dude de lo que es el amor incondicional. Cada vez que espero en la puerta del colegio a mi hija recuerdo una de las frases más demoledoras que me han dicho: - quiero que a mis hijos los recoja su padre, no alguien como tú. Lo recuerdo siempre porque no hay niña tan feliz como la mía cuando me encuentra en la salida", escribió.

Karla se dice feliz de que esté causando debate, pues considera necesario que en la sociedad se platiquen estos temas para lograr el respeto y que nadie se crea superior, pero sobre todo, para que cada quien pueda hacer con su vida lo que le dicte el corazón.

En entrevista telefónica, el actor español mencionó que se trata de una obra original como pocas, donde uno puede mirar, y tiene un personaje principal que lleva la historia de una manera fantástica.

"Contiene un final que nadie se lo espera, pues en lo personal me gusta siempre contar historias que sorprendan, ya que la misma obra está llena de enigmas", expresó el actor.

Relató que la historia empieza con la supuesta muerte de un hombre en un departamento y que de repente toma conciencia de que está muriendo y ve pasar toda su vida.

Aunque aclaró que no todo es tristeza o amargura en la historia, pues contiene diversión y risa, por lo que el lector podrá encontrar de todo en la novela.

"Es una obra escrita en un momento difícil de mi vida y que nos lleva a descubrir qué puede pasar con alguien que le quitas la vida cuando lo tiene todo y por qué llegar hasta ahí", expresó el actor.

Reiteró que el proyecto literario surgió en una etapa muy complicada de su vida y a raíz de eso, se preguntaba por qué hay gente en el mundo que decide morir para no estar sufriendo y evitar así el dolor o sufrimiento.

También dijo que es un artista que le gusta crear, tanto en el arte como en la actuación, pues le fascina la pintura, escritura y por supuesto actuar.

Karsia aborda la historia de un afamado actor que aparece ahorcado en su departamento, lo que desencadena un enigmático viaje hacia el pasado en el que se revelarán partes trascendentes de su vida, dejando al descubierto lo que le ha llevado hasta allí.





Polémica. El actor Carlos Gascón, quien se transformó en Karla Sofía, habló de su aspecto, luego de ser criticado por su cambio.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP