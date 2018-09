AMLO quiere 'amor y paz' con Trump

GUAYMAS, SON

GUAYMAS, SON







COMENTAR

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador quiere aplicar el famoso "amor y paz" con el mandatario estadounidense Donald Trump con todo y muro de por medio.

Aunque afirmó que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros, López Obrador dijo ayer que no se peleará con Trump por ese tema, aun cuando "lo estén cucando".

"No quiero yo la confrontación con el gobierno de Estados Unidos, por más que me estén cucando, no voy a caer en ninguna provocación. Hay muchos que quisieran que nos peleáramos con todos, no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump, amor y paz", comentó durante su gira de agradecimiento en Sonora.

Tras un mitin, el presidente electo fue cuestionado sobre la construcción del muro que comenzó ahora en un tramo de la frontera con El Paso, Texas. Respondió que buscará que se mantenga una buena relación con el gobierno de EU y los convencerá de que el problema migratorio no se resuelve con muros o el uso de la fuerza.







Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP