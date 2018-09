Retoma proyecto en solitario

CIUDAD DE MÉXICO

Leonel García lanza el sencillo Bailar; continúa con las giras al lado de Sin Bandera y Camila

El cantautor Leonel García, de Sin Bandera, da continuidad a su carrera como solista con el tema Bailar, con el que le vuelve a cantar al amor y es el preámbulo de lo que será su nuevo material discográfico Amor presente, en el que colabora Benny Ibarra.

El músico, quien actualmente realiza la gira del reencuentro con Sin Bandera y 4 latidos, con Camila, decidió luego de tres años retomar su proyecto personal con este nuevo material discográfico que verá la luz el 16 de noviembre.

El viernes lanzó su sencillo Bailar, el cual aseguró en entrevista que tiene un toque musical de los años 50, con su característico estilo enfocado en el amor.

"Es una de esas canciones con las que puedes bailar, pero también te deja ese sabor de querer estar con la persona que amas a tu lado", dijo Leonel, quien se mostró satisfecho con este material en el que ha cuidado cada detalle.

Mencionó que para darle un tono diferente, antes de lanzar el álbum completo, lo presentará en tres EP (discos de corta duración) que contengan el material y hasta el final todas las piezas quedarán recopiladas en este álbum titulado Amor presente.

De esta forma el público no sólo disfrutará de las canciones, sino también de cada uno de los videos que se realizarán para los 12 temas del álbum.

"Es un disco muy a mi estilo romántico, por eso decidí compartir con otros románticos como Benny Ibarra, que exponen su sensibilidad conmigo", explicó García, emocionado por esta colaboración y otras más que tendrá en el álbum.

Por otra parte, aunque está muy involucrado en experimentar ritmos, aseguró que el reguetón no es para él, "no soy hombre para este ritmo, pero sí habrá fusiones interesantes que escucharán en este álbum que muestran mi evolución y lo que me ha dejado el tiempo.

"Hoy más que nunca disfruto de lo que hago y este disco para mí es como algo retrospectivo con relación a lo que ha sido mi carrera musical", explicó García, quien con este trabajo complacerá a sus fans que lo han acompañado en su camino como solista y como parte del dueto Sin Bandera.

A la par de este trabajo continuará con la gira al lado de Sin Bandera, así como con el tour 4 latidos, que hace con Camila y los cuales dijo que muy pronto traerán sorpresas.

12 TEMAS tendrá el nuevo disco titulado Amor presente.

