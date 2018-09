Morena pone en la mira al Moreirato

TORREÓN

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) investiga los casos de la deuda de Coahuila y la contratación de empresas "fantasma" que marcaron los sexenios de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, respectivamente.

Miroslava Sánchez, diputada federal y representante estatal de Morena, dijo que primero buscan esclarecer el proceso de adquisición de deuda pública por más de 36,000 millones de pesos, y las "redes de corrupción" que contribuyeron a ello, con el fin de que se proceda como lo marca la Ley. "Creemos que no son deudas viejas, la deuda sigue y la seguimos pagando, estamos recabando información y documentos que al momento de presentar una iniciativa nos permita no nada más identificar con evidencias cómo fue que llegamos a esa deuda tan extraordinaria, sino evidenciar con nombres quiénes son los responsables, ahí hay redes de complicidad que hay que identificar con mucha precisión, y por último cómo hacerle para que no se repita esa situación", dijo la diputada.

La investigación también alcanzará el caso de las empresas "fantasma", que a la fecha sigue impune. "Tenemos que tomar todos los casos de Coahuila, incluidas las empresas "fantasma", obras que se inauguraron y no hay tal, estamos hablando de dos sexenios de abusos, de apropiarse de recursos de Coahuila (…) yo no creo que a la ciudadanía se le hayan olvidado los excesos de los señores".

La diputada federal señaló que esperan los resultados de la investigación en un plazo corto debido a que es uno de los temas prioritarios para el partido.

Quien realiza la investigación es el Consejo Consultivo de Morena, conformado por Juan Pablo Rodríguez, Eleazar Cabello, Víctor Alducín y Roberto Rodríguez, entre otros. No todos pertenecen a Morena, pero colaboran en temas de interés público, dijo Sánchez.

