Simas se encuentra en riesgo de embargo

Pese a que el adeudo no se generó en la actual administración, el Simas está en riesgo de embargo por parte de la Secretaría de Hacienda por el recurso que debe a la Conagua por concepto de la extracción de agua y descargas, además de que cada mes se suman recargos y multas, y así el municipio no podrá acceder a programas federales.

Óscar Gutiérrez Santana, director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que las deudas con la Secretaría de Hacienda no se quedan fijas, sino que van acumulando intereses y se puede hacer un monto que puede ser incluso más alto que el propio capital, al sumar la actualización, recargos y multas.

"Es muy importante no dejarlo crecer", expuso, "la Conagua no tiene facultades de cobro, pero la Secretaría de Hacienda tiene posibilidad de ejercer estas facultades y obligar al cobro, embargar, fianzas, etc., los medios y mecanismos que tienen para poder garantizar el pago".

Refirió que lo correspondiente al adeudo del Simas Torreón, que oscila en los 110 millones de pesos, tanto por concepto de Aguas Nacionales como de Descargas, es información fiscal, por lo que la Conagua no puede dar detalles al respecto, sin embargo, indicó que se han sostenido pláticas para que el Municipio de Torreón cubra este monto y pueda tener acceso a los programas federales, esto por disposición del Presupuesto de Egresos de la Federación, que exige a los ayuntamientos estar al corriente en sus pagos.

"No puedo revelarlo, es un derecho fiscal y nosotros no tenemos autorización, quien puede hacerlo solamente es quien debe ese recurso, en este caso, el Simas", explicó.

El director dijo que el recurso que se paga se regresa a los municipios luego de que la Federación lo valida, esto a través de un programa de acciones de inversión, por cada peso que se devuelve, el Simas aporta otro, y se conforma una bolsa para avanzar en las obras. Indicó que en Torreón hay una importante necesidad de inversión en colectores, reposiciones, ampliaciones, por el mismo crecimiento de la ciudad.

Señaló que la Conagua está orientada a apoyar y fortalecer a los organismos operadores, pero indicó que este adeudo, si bien se ha hecho grande, tiene como principal objetivo que los organismos, al cobrar un derecho en la extracción del agua, estén obligados también a ser eficientes en el uso del agua.

110 MDP es lo que adeuda el Simas a la Conagua.

