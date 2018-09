Reino Unido se alista para salir de la Unión Europea

LONDRES, INGLATERRA

LONDRES, INGLATERRA







COMENTAR

Reino Unido se prepara para salir de la Unión Europea (UE) sin acuerdo después de que los 27 estados europeos no apoyaron esta semana la estrategia de salida de Gran Bretaña conocida como el Plan de Chequers.

Los jefes de Estado europeos rechazaron la propuesta británica que sugiere, entre otras cosas, la libre circulación de mercancías. El Plan de Chequers ha sido criticado por los euroescépticos de línea dura del propio Partido Conservador, y provocó en julio la renuncia de dos ministros. Tampoco ha convencido a la UE por lo que las negociaciones se encuentran en un impasse dificil de destrabar.

En un anuncio en el 10 Downing Street la primera ministra, quien acudió el miércoles a Salzburgo a presentarle su plan a los 27 Estados miembros de la UE aseguró que "ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo".

"Cualquier cosa que no respete el (resultado) del referéndum y que en efecto divida a nuestro país en dos, sería un mal acuerdo y siempre he dicho, un no acuerdo es mejor que un mal acuerdo".

Durante su mensaje, la política conservadora aseguró que la mejor manera de proteger el empleo en ambos lados del Canal de la Mancha es la propuesta británica.





Salida. Theresa May, durante una rueda de prensa convocada en el número 10 de Downing Street.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP