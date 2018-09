Cuentan que el imán de Morena, ahora que tras una eterna campaña de 12 años el Peje López Obrador será presidente, sigue atrayendo a cuadros de todos los partidos, incluso con más fuerza. Nuestros subagentes disfrazados de matracas azules nos reportan que el que anda en pláticas para llevarse a su equipo al partido del futuro mandamás de la República es el diputado federal panista Luis Fernando Salazar. El paquete incluye a su diputado local, Gerardo “el Quillo” Aguado y a sus regidores Javier Gómez, Alberto Rosales, Esteban Soto y Thalía Peñaloza. Se menciona que es casi un hecho de que todos ellos pasen a formar parte de la “Cuarta Transformación” y que el anuncio del cambio de filas a Morena se espera en las próximas semanas. Obviamente esta noticia no le agradará mucho al alcalde Jorge Zermeño.

xya que el próximo año contará en su Cabildo con más regidores del clan del “Hooligan” Salazar y las cosas se le pueden complicar ya que se supone conformarán un fuerte bloque morenista. Por otra parte, dicen que el futuro procónsul Reyes Flores y el diputado federal José Ángel Pérez, mejor conocido como “el Arre” no ven con muy buenos ojos que sus excompañeros ingresen al grupo lopezobradorista ya que al parecer el famoso Hooligan quiere ser el primer alcalde de Morena en Torreón, pero el Arre también quiere volver a la silla máxima del ayuntamiento. Y es que don Luis Fernando tiene escasas posibilidades de ser el candidato del PAN en tres años, ya que se oye que don Jorge va a pelear por una segunda reelección o, en su defecto, el blanquiazul mandaría a Marcelo Torres, hoy conocido en la Capirucha del Esmog y en la Urbe de Adobe como “el Ausente”. ¿Se imagina al Hooligan como morenista? A lo mejor lo quieren para contener al rijoso Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT. Duelazo.

***

Cuentan que la cosa se puso densa en la sesión de la Comisión de Energía sobre el fracking en el Congreso de Coahuila, celebrada el miércoles pasado. Además de los diputados locales estuvieron presentes Rogelio Montemayor, zar del cluster energético estatal, y los secretarios de Medio Ambiente, Eglantina Canales, y Salud, Roberto Bernal. Cuentan los subagentes vestidos de curul que ninguno de ellos esperaba la asistencia a la reunión de Rodolfo Garza, regidor de Morena en Saltillo, especialista en el tema del controvertido método de extracción de hidrocarburos, quien puso en aprietos a los funcionarios. Dicen que cuando se le cuestionó a doña Eglantina por los tratados internacionales que México ha firmado para no seguir dañando el medio ambiente, ella respondió que “todo daña el ambiente y nos pone en peligro, hasta almorzar”. Una respuesta, din duda, de antología para una encargada de esa área precisamente. Por su parte, don Roberto intentó excusarse diciendo que le habían avisado apenas un día antes y que sólo había hecho una “consulta rápida de investigaciones publicadas en internet”. No obstante, dio su veredicto: “no hay evidencia de daño por uso del fracking”. En resumen, cuentan que la posición de ambos secretarios fue que se hagan las perforaciones, y luego se observa a ver qué pasa. Pero el agarrón fuerte fue el de don Rogelio y don Rodolfo, quien, por cierto, fue director de Ecología cuando Montemayor era gobernador. Así que se trató de un duelo de viejos conocidos. Cuando le dieron la palabra a Garza, el zar de la energía lo saludó y los llamó, clara y firmemente, diputado. El regidor le aclaró que no es diputado, a lo que Montemayor, con un dejo de ironía, dijo que a él lo invitaron a una reunión con diputados. Garza no se quedó callado y le respondió que él también fue invitado por los diputado. Cuando el morenista comenzó a hablar, don Rogelio lo interrumpió para solicitarle que fuera breve porque no tenía tiempo. Don Rodolfo continuó con su intervención y el zar de la energía tomó la decisión de retirarse de la sesión porque tenía que irse, no sin antes decirle a su antiguo colaborador que está invitado al cluster y que ahí puede llevar sus propuestas. Vaya cosas.

***

Cuentan que la falta de organización y criterio de varios funcionarios del ayuntamiento de Torreón en estas pasadas Fiestas Patrias terminó por afectar al jefazo de la policía de Torreón, Primo García, quien se quedó sin silla cerca del alcalde don Jorge lo que le causó malestar tan grande que prefirió abandonar la ceremonia del Grito. Pero la cosa no paró ahí. Dicen los subagentes que responden a la clave ultrasecreta “Matute” que don Primo dejó plantado a su jefe en el desfile del 16, y también fue notoria su ausencia en los actos del 19, Día Nacional de la Protección Civil. Cuentan que son varios los funcionarios de primer nivel e, incluso, regidores, los que han notado comportamientos, digamos, acelerados del jefe policiaco, que ya han prendido las alertas en el séptimo piso del edificio público más caro de la ciudad. Pero la cosa no para ahí en cuanto a las fiestas septembrinas. De entrada los ciudadanos notaron que ya no hubo artistas de renombre como en el pasado reciente priista, en donde tenían muy presente la consigna romana de “al pueblo, pan y circo”. No obstante, los subagentes comentan que la proveedora del Municipio, encargada del montaje del escenario y el espectáculo, con mucha autoridad e influencia en la actual administración, hizo a todo el equipo principal de don Jorge a un lado, y cobró cifras similares a las reportadas por las pasadas administraciones tricolores. Incluso, dicen, amenazó al tesorero Hernán Sirgo de que si no le liquidaban a unas horas de iniciar el evento, se iba a ver en la penosa necesidad de desmontar todo, incluyendo el vino y los canapés de la planta baja, dejando si fiesta nacional a los torreonenses. En los pasillos de presidencia se oye cada vez más fuerte que el jefazo debe poner cartas en el asunto porque ya hasta los proveedores hacen lo que quieren brincándose toda institucionalidad.

***

El abrupto cambio de nombre del periférico Raúl López Sánchez a bulevar Ejército Mexicano no tiene contentos a todos, entre ellos los descendientes del exgobernador y exsecretario de Marina. Y sobre el particular, corrió la versión entre los ipecos que la justificación que dio el ayuntamiento de Torreón para llevar a cabo la modificación es que el Ejército Mexicano, o la Secretaría de la Defensa Nacional, habían solicitado que se le honrara a la fuerza castrense de esa manera. No obstante, nuestros subagentes reportan que, como dicen los leguleyos, eso es falso de toda falsedad. Resulta que alguien solicitó a la mismísima Sedena razón sobre esa solicitud, a lo cual la dependencia federal respondió que no era cierta y que, para acabar pronto, el Ejército no hace ese tipo de peticiones. Así que ahora quién sabe qué van a argumentar, o si van a reconocer lo que algunos consideran que es la verdad: que la petición la hizo la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera,

***

Como lo habían anunciado nuestros subagentes, todo indica que la lucha por el asiento disponible en el Consejo de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción quedará entre la lagunera Leonor Gómez, especialista en temas de transparencia, y la saltillense Alejandra Wade, presidenta del Consejo Cívico de las Instituciones Coahuila. Y es que esta semana la comisión de selección del sistema publicó la lista de 12 finalistas del total de 22 aspirantes registradas, en la cual aparece la lagunera en primer lugar con una calificación de 52.50 puntos, seguida de la saltillense con 51.00. No obstante, todavía faltan las entrevistas y los foros de consulta, con los que se complementará el procedimiento de selección. De Gómez se menciona que cuenta con el respaldo o recomendación de cerca de 50 asociaciones de la región y el resto del estado. De Wade se dice que tiene el apoyo del empresariado saltillense, además del visto bueno de un sector del oficialismo estatal. Cuentan que el gran reto para la lagunera será superar el divisionismo que impera en la sociedad civil regional y el escaso cabildeo que hasta ahora han hecho representantes de La Laguna en Saltillo, en donde Wade tiene mayor fuerza. A ver cómo se pone esto.







