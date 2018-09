Uso de fuerza no resuelve migración: López Obrador

NOGALES, SONORA.-

NOGALES, SONORA







El presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló en Nogales, Sonora, que el tema migratorio no se resuelve aplicando medidas coercitivas, sino impulsando actividades productivas.

En el acto que realizó en el marco de su gira de agradecimiento, reconoció una buena relación con Estados Unidos e indicó que “vamos a seguir hablando de asuntos de interés: el tema migratorio que no se resuelve con medidas coercitivas, no se resuelve con el uso de la fuerza”.

Sostuvo que “si hay cooperación entre los dos países, si hay crecimiento económico en México, si hay empleo en México, si se rescata el campo, si se mejoran los salarios, si hay bienestar, entonces lo gente no va a tener necesidad de emigrar”.

Acompañado por quien será titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, abundó que para lograrlo se impulsarán distintas acciones desde el sur hasta el norte del país que generen empleo que favorezca a que la gente no emigre más que por gusto, no por necesidad.

Asimismo reiteró que “ya no va a haber corrupción, ni va a haber lujos en el gobierno; va a ser un gobierno austero, por eso estamos limitados, no es cosa de derrochar porque entonces pagaríamos muy caro la indisciplina económica, financiera”.

Apuntó que en la próxima administración ya “no queremos autoridades corruptas, ya que se vaya por un tubo la corrupción; es una etapa nueva, no queremos amiguismo en el gobierno, no queremos influyentismo, no queremos nepotismo, nada de llenar de familiares a los gobierno municipales, gobiernos estatales, no es el gobierno de la familia”.

Por otra parte aseguró que “no se va a quitar Prospera, ningún programa social se va a quitar, al contrario se van a apoyar más”, sólo que ahora no se entregará el dinero a organizaciones ni a intermediarios, sino de manera directa.

Abundó que este sábado en la reunión que sostendrá con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, le compartirá las acciones destinadas a la entidad y “vamos a ser respetuosos de las autoridades municipales y estatales, porque somos una Federación; hay un pacto federal, no podemos ser irrespetuosos con autoridades aunque hayan surgido de otros partidos”.

Agregó que ahora “soy muy respetuoso, ya no puedo hablar como antes porque ya tengo una representación, una investidura que tengo que cuidar, ya me tengo que moderar; pero antier que me preguntaban sobre Puebla, sobre esa elección, tuve que decir que ya no se debe permitir que los gobernadores dejen a sus esposas de candidatas; los cargos no se heredan”.

Asimismo presentó el programa básico para Sonora, que considera apoyar a 45 mil jóvenes de esta entidad como parte de la atención a ese sector a partir del cual el próximo año serán contratados para trabajar y como aprendices y capacitarse en talleres, empresas y comercios.

Añadió que dentro de una semana en Sonora y en todo el país empezará a levantarse el censo para inscribirlos al estudio, al trabajo y se entregarán becas a cuatro mil 742 jóvenes de familias de escasos recursos que estudian el nivel superior y los de preparatoria recibirán una beca de 800 pesos mensuales.





