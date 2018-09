Terminaré mi carrera política y viviré en Edomex: EPN

TOLUCA, EDOMEX.-

El presidente Enrique Peña Nieto ratificó aquí, en su natal Estado de México, que al concluir su responsabilidad como Presidente de la República terminará su carrera política de 25 años y se retirará a vivir a esta entidad para vivir como uno más de los 17 millones de mexiquenses.

Al emitir un mensaje en el marco de la presentación del Primer Informe de Gobierno del gobernador Alfredo del Mazo, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que acude a este acto por tres motivos: el primero escuchar los avances de su estado y reafirmar la relación entre su gobierno y el estatal.

"Segundo, para expresar mi permanente gratitud a los mexiquenses por las oportunidades que me dieron a lo largo de 25 años para servirles en diversas responsabilidades y, tercero, aprovechar este actor en la capital del Estado de México para enviar un mensaje fraternal a mis paisanos desde el lugar en donde inició mi carrera política cuando estoy por concluirla", dijo.

Más adelante dijo que "con absoluto compromiso y profundo amor por México seguiré trabajando por el bienestar de todos los mexicanos hasta el último día de esta administración". "De todo corazón, a los mexiquenses por su apoyo y la confianza que le dieron en varias ocasiones", agradeció el Presidente.

"Sepan que todos los días de mi mandato como Presidente los he tenido muy presentes, por ello, cuando concluya mi responsabilidad actual no tengo duda de que mi hogar será, una vez más, el Estado de México, tendré el gusto y, señor gobernador, tenga la certeza que no causaré molestia alguna. Sólo vendré a vivir aquí. Tendré el gusto de regresar a mi estado para trabajar en nuevas tareas, como uno más de los 17 millones de mexiquenses", estableció.

Ante la clase política del Estado de México, encabezada por Del Mazo Maza y por los ex gobernadores Arturo Montiel, Eruviel Ávila, Ignacio Pichardo, Emilio Chuayffet, César Camacho y Alfredo Baranda, asentó que todo mexicano que quiere a su tierra comprenderá su afecto por la suya.

"Aquí, donde nací y crecí es también en donde aprendí a querer a México. Aquí encontré mi vocación por el servicio público e inicie mi carrera política desempeñando distintas tareas, primero de orden partidaria y después ya en el servicio público", apuntó.

El presidente Peña Nieto recordó que en el Estado de México tuvo oportunidad de ser diputado local, luego ser gobernador y seis años después emprender el camino que lo llevó a la Presidencia de México. "Lo hice con el apoyo y el esfuerzo de muchos que están en este recinto", atajó.

Tras destacar que en su sexenio ha realizado 81 giras de trabajo a su entidad natal, se dijo orgulloso de sus raíces e identidad mexiquense y que como Presidente siempre ha velado por el desarrollo del Estado de México, la mayoría para entregar obras y acciones en favor de la gente.

Destacó la coordinación que tuvo con los gobernadores Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo en educación, desarrollo económico, inversión extranjera directa, avances en reducción de carencias sociales, servicios de salud, seguridad y en infraestructura de comunicación; entre ellos el nuevo Aeropuerto Internacional de México.

"Hay sin duda aún mucho por hacer, pero las políticas públicas impulsadas por los gobiernos federal y estatal han obrado avances importantes", puntualizó.

El mandatario enfatizó que ningún estado y ningún país se construye en un sólo periodo de gobierno y que las sociedades con alto niveles de desarrollo han edificado sobre los logros de las generaciones que los antecedieron.

Sentenció: "es valorando en su justa dimensión la obra acumulada a lo largo de décadas de esfuerzo colectivo y construyendo sobre ella como se alcanzan los niveles de desarrollo y bienestar que queremos para nuestra sociedad".

"El verdadero progreso se logra cuidando lo construido, ampliado lo existente y, por supuesto, corrigiendo y mejorando lo que sea necesario. Estoy convencido, lo que juntos logramos a lo largo de estos daños ofrece una base firme para continuar impulsando el desarrollo del Estado de México y de todo el país en los años por venir", señaló.

Reconoció al gobernador Del Mazo por los logros de su primer año. Indicó que por su ubicación y dimensión, el progreso del Estado de México es decisivo para el desarrollo de todo el país al ser el segundo motor de la economía nacional y el hogar del mayor número de mexicanos.

Asentó que el desarrollo de esta entidad "será vital" para lograr el bienestar que todos desean para el país entero.

Aseguró que con esta misma visión, ha trabajado en cada entidad federativa con pleno respeto al Pacto Federal, sembrando la semilla -dijo- de un México mejor, cuidando lo construido por quienes nos antecedieron y ampliando y mejorando nuestras leyes e instituciones.





