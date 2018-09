Ochoa Reza responsabiliza a Sandoval si algo le pasa

CIUDAD DE MÉXICO.-

El expresidente nacional del PRI y ahora diputado federal del tricolor, Enrique Ochoa Reza, responsabilizó al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, de cualquier incidente que afecte la seguridad de su familia y la de él.

En una declaración, Ochoa Reza asegura que él jamás se ha pronunciado en contra de Roberto Sandoval ni ha tenido conflicto alguno en lo institucional o en lo personal.

"En virtud de las amenazas que, de manera pública, mi familia y yo recibimos de su parte, lo hago responsable de cualquier incidente que afecte la seguridad de ellos o la mía. Seguiré visitando Nayarit y seguiré trabajando en la Cámara de Diputados en legislación que beneficie al pueblo nayarita", dijo Ochoa Reza.

Esto después de que el pasado 20 de septiembre, El Universal publicó que un año después de haber dejado el gobierno de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda reapareció públicamente afuera de una iglesia en Tepic, y aseguró que debido al maltrato que recibió en el PRI, tras ser señalado de presunto enriquecimiento ilícito, él y su gente apoyaron a Morena y a Andrés Manuel López Obrador en la pasada elección.

En este contexto, Roberto Sandoval, consideró que el exdirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, fue un cobarde al juzgarlo sin siquiera preguntarle, por lo que espera encontrárselo pronto "sin partidos y de hombre a hombre, porque tengo mucho que decirle".

Por esto, Ochoa Reza respondió que jamás se ha pronunciado contra él y sus declaraciones están fuera de lugar.

"Con respecto a las declaraciones del exgobernador Roberto Sandoval jamás me he pronunciado en contra de él, ni he tenido conflicto alguno en lo institucional o en lo personal con él. Considero que sus declaraciones están fuera de lugar", expresó el extitular de la Comisión Federal de Energía.

Ochoa Reza agregó que siempre ha tenido un aprecio especial por el pueblo de Nayarit y debe ser el pueblo y sus instituciones los que juzguen el comportamiento de Roberto Sandoval.





Ochoa Reza asegura que él jamás se ha pronunciado en contra de Roberto Sandoval ni ha tenido conflicto alguno en lo institucional o en lo personal. (ARCHIVO)

