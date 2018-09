Despiden a niño Jared Jesús

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

Familiares no creen que el pequeño se haya quitado la vida como se asegura

Con tristeza y un gran dolor reflejados en su mirada, familiares despiden a Jared Jesús, de 11 años de edad, localizado la mañana del miércoles sin vida en una finca abandonada de Gómez Palacio. Los deudos piden a las autoridades una investigación a fondo, ya que no creen que el pequeño se haya quitado la vida como se asegura.

Maestros, familiares y vecinos del pequeño Jared, consternados por la noticia de su muerte, aseguran que el pequeño era un niño normal, travieso como cualquier otro, pero con muchas ganas de vivir y seguir adelante.

Para los maestros de Jared, quien cursaba el quinto grado en el turno vespertino de la escuela primaria federal México, en la colonia Solidaridad, de Gómez Palacio; la noticia de su muerte fue desconcertante, ya que nunca manifestó algún tipo de problema emocional y por el contrario era un niño activo y participativo.

Sus maestros informaron que los últimos días que lo vieron con vida en el plantel (lunes y martes de la presente semana) Jared se veía un poco desmejorado y comentó que le dolía la cabeza y su estómago, por lo que le recomendaron pedirle a su madre que lo llevara al médico y que regresara a la escuela cuando se sintiera mejor, pero nunca imaginaron que ya no regresaría.

En medio del dolor y la nostalgia, como muestra de aprecio hacia Jared, los maestros colocaron un moño de luto al entrada del plantel.

Por su parte, los familiares de Jared y vecinos que lo conocían, aseguran que era un niño amigable, amoroso y noble que no daba problemas; además pidieron a las autoridades de la Vicefiscalía que investiguen cómo es que terminó sin vida en esa finca abandonada, ya que para ellos el pequeño nunca se quitaría la vida por decisión propia. "Nosotros no decimos que alguien lo mató, pero sí estamos seguros que él no se suicidó, todos lo queríamos mucho, no tenía problemas, no sufría ningún tipo de violencia en casa y nunca manifestó deseos de terminar con su vida, por eso no podemos aceptar que las autoridades digan que él se mató, no sabemos en realidad qué pasó, pero sí sabemos que Jared quería vivir" comentó la familia entre la impotencia y el profundo dolor que los invade.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la autoridad informó que la necropsia no reveló evidencia sobre abuso sexual o físico hacia el menor, pero sí encontraron en su mano derecha restos de pólvora, que indican que si accionó el arma que los peritos ubicaron a metros de su cadáver, sin embargo, la familia asegura que esa no es una prueba suficiente para que determinen que la muerte de Jared fue por un suicidio, ya que las autoridades no les especificaron si existe la posibilidad de que Jared haya disparado previo a su muerte, o bien, si se encontraba acompañado en el lugar donde lo encontraron sin vida.





Jared. Primaria México, escuela donde estudiaba Jared el quinto grado; maestros y familia aseguran era un niño que quería vivir. (EL SIGLO DE TORREÓN)

