Violeta disfruta de su soltería

Hace unos meses Violeta Isfel terminó su relación con Archi Balardi y contrario a lo que podría ocurrir, la actriz de teatro y televisión se ha dedicado este tiempo a vivir su vida de la mejor manera y reconstruirse, organizarse y estar bien para poder iniciar una nueva relación más adelante, pues ella no pierde la fe en el amor y además, asegura que si encuentra a un buen compañero pronto, le gustaría ampliar su familia, volver a ser madre.

"Soy una mujer independiente, he entendido que la pareja te llega en el momento donde te tenga que llegar, llega cuando corresponde, hay personas que llegan a tu vida sólo para ayudarte a cruzar el río, hay una experiencia que tienes que vivir, aprender y enseñar, todos somos maestros de todos. No ha llegado esa persona a mi vida porque no me corresponde todavía, cuando corresponda llegará, si se tarda muchísimo ya no sería mamá", dijo la actriz hace unos días durante el inicio de grabaciones de Lorenza, Bebé a bordo, comedia protagonizada por Bárbara Torres.

La actriz dará vida a una vlogger con siete hijos que le dará consejos de cómo cuidar a un bebé a Lorenza, que por cosas del destino tiene que hacerse cargo del bebé de su hermana gemela.

"La 'cuquis' es una vloguera que tiene su canal de Youtube y les ayuda a mamás primerizas, tiene siete hijos, es mega superficial entonces sus consejos son muy chistosos, yo estoy muy contenta, amo que se vista como caricatura japonesa. Tiene 33 años como yo, se embarazó como a los quince, o sea que estuvo embarazada muchos años porque además no se parece ninguno de sus hijos".

Mientras tanto la actriz va a visitar a su hijo a Pachuca los fines de semana, pues es allí donde el joven estudia. Para asimilar la partida de su hijo, comentó que sí acudió a terapia.

"Yo había escuchado este rollo del nido vacío y a mí me daba flojera pero sí sucede, es una lucha emocional que tiene que llegar más con el instinto porque te rebasa. Llega un momento donde te sientes triste", compartió.





Personaje. La actriz Violeta Isfel se prepara para su papel en Lorenza, Bebé a bordo.

