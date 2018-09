Colonos exigirán drenaje pluvial para Torreón

TORREÓN, COAH.-

Habitantes de las colonias Provitec, Torreón Residencial, Roma, La Merced II y Carmen Romano, demandan la construcción del drenaje pluvial para Torreón.

El martes, a las 10:00 horas los colonos estarán en la Presidencia Municipal para solicitar una entrevista con el alcalde Jorge Zermeño, a quien han buscado desde hace más de una semana, sin éxito.

Las personas afectadas, han sido atendidas por el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara; Sandra Mijares, de Movilidad Urbana y el tercer regidor, Esteban Soto, sin embargo exigen hablar con la primera autoridad municipal.

Dijeron que no están dispuestos a perder nuevamente su patrimonio por “la negligencia” de las autoridades, pues criticaron tanto a la actual administración como a las anteriores que, consideran, no hicieron nada por evitar esta contingencia que causó severas afectaciones a la ciudadanía y que hasta le momento desconocen si pagarán por ellas.

Así mismo, buscan conocer de qué forma el Fonden les ayudará a recuperar lo que perdieron, que estiman en más de 50 mil pesos, como mínimo por cada familia, además de hacer la solicitud de la construcción de drenaje pluvial y pedir el retiro de la basura generada tras las inundaciones.

“Dicen que después de la tempestad viene la calma y no es cierto, después de esto viene el recuento de los daños, para eso queremos la entrevista con el licenciado Zermeño, porque hemos solicitado cosas para que coadyuven aquí en el bienestar del sector y no han enviado nada, hemos solicitado camiones para que recojan los remanentes de la inundación, el patrimonio de nosotros, lo que se perdió y no han enviado nada”, señaló Ricardo Parada.

