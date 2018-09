Ordenan recuento total de votos en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO

ENTRE LAS ANOMALÍAS SEÑALADAS ESTÁN LA EXISTENCIA DE CIFRAS ILEGIBLES EN LOS RESULTADOS DE CASILLAS

Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el recuento total de votos emitidos en las elecciones para gobernador de Puebla, tras dar la razón a Morena respecto a que no hay certeza sobre los resultados de las casillas que fueron objeto de recuento distrital.

Los magistrados establecieron que los recuentos realizados en 20 de 26 consejos distritales del estado arrojaron actas con datos inconsistentes y por ello, "de manera evidentemente excepcional", estableció la magistrada presidenta, Janine Madeline Otálora, procede recontar la totalidad de la votación.

En plenitud de jurisdicción, la Sala Superior resolvió que ese recuento de la totalidad de las 7 mil 174 casillas que se instalaron en el estado el pasado 1 de julio será el 24 de este mes, correrá a cargo de la Sala Regional Ciudad de México, con apoyo de la Sala Toluca, ambas del TEPJF, y se realizará de manera ininterrumpida en presencia de los partidos.

Los magistrados tomaron la decisión tras valorar que el recuento dará certeza, máxime ante la cercanía de resultados entre los dos punteros, Martha Érika Alonso, de Por Puebla al Frente (PAN-PRD-MC), quien quedó arriba y fue declarada gobernadora electa, y Miguel Barbosa Huerta, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES).

Entre ambos contendientes hay sólo 122 mil 36 votos, es decir, 4.04% de votos de diferencia.

La sentencia avalada, elaborada por el magistrado José Luis Vargas Valdés, estableció que en las actas de los cómputos distritales "existen irregularidades que generan dudas plausibles sobre el resultado de los 26 cómputos distritales".

El magistrado relató que hubo tres tipos de inconsistencias: en 13 distritos el total a recontar no coincide con las que fueron recontadas; en nueve distritos no se especifica el número de casillas recontadas ni sus resultados; en seis distritos no se asentaron los resultados de las casillas objeto de recuento.

"La forma en que se asentaron los datos no genera convicción ni absoluta confianza en los resultados", por lo que se concedió la razón a Morena y se revocó la sentencia del Tribunal del Estado de Puebla que declaró improcedente el recuento total.

Si no se realizó ese estudio solicitado "resulta evidente que incumplió con los principios de exhaustividad y certeza", agregó Vargas.

Estamos, señaló, "en presencia de un caso sui generis, derivado de la actuación de 26 consejos distritales", por lo que toca al TEPJF evitar que la situación atípica trascienda al resultado de la elección.

Reconoció que si bien no existe en la ley del estado la posibilidad de ese recuento de votación por irregularidades de las autoridades durante los cómputos, sería ilógico pedir que todos los supuestos estuvieran previstos, pero, precisó, "no se prejuzga sobre el análisis o nulidad de la elección de gobernador, sino que esta intervención de la justicia electoral permitirá tener certidumbre sobre el resultado de los cómputos a efecto de que se normalice el escrutinio y cómputo de la elección y siga el desahogo de los medios de impugnación" pendientes.

Al respecto, Martha Érika Alonso celebró en Twitter la decisión de abrir los paquetes electorales, y contar voto por voto. "Estoy convencida que con esta resolución se tendrá la plena y absoluta certeza del triunfo que obtuvimos para la gubernatura de Puebla", escribió.

En tanto, Miguel Barbosa Huerta se congratuló por la decisión, pero se mostró preocupado por una posible manipulación de la paquetería electoral.





Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el recuento total de votos emitidos en las elecciones para gobernador de Puebla. (ARCHIVO)

