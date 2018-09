Homicida de 'Carlitos' insiste en libertad

SALTILLO

Enrique Busquets Casanova, quien se encuentra purgando una pena por el homicidio de un niño en Torreón, acudirá de nueva cuenta a una audiencia el día de hoy en Saltillo, donde su defensa presentará pruebas para solicitar su libertad anticipada, al asegurar que su defendido ha logrado reinsertarse a la sociedad.

Será hoy que se retomará de nuevo la Audiencia de Ejecución de Sanciones en el Centro de Justicia Penal en Saltillo bajo la causa penal 04/2017.

En ésta se presentarán más datos de prueba, así como el resultado de la valoración de los estudios del Consejo Técnico Interdisciplinario del Cereso, en donde intenta demostrar la capacidad de Busquets en su readaptación.

Fue a inicios de agosto que en una primera audiencia la defensa solicitó la libertad anticipada de Busquets Casanova, quien fue condenado en el año 2005 por el delito de homicidio calificado contra "Carlitos", un niño de 11 años en Torreón.

En la pasada audiencia se expuso que fue en junio del año 2017 y mayo del 2018, que fueron llevados a cabo estudios por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cereso, en los cuales demostró que el homicida presentaba haber logrado una readaptación. No obstante, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentó resultados de exámenes efectuados hace un año, donde se manifestaban las condiciones psicosociales de Enrique. En éstos se determinó que Busquets Casanova aún presentaba problemas de agresividad, falta de control de sus impulsos, así como problemas para socializar. Ante esto la juez de control Carlota Yadhira, otorgó nueva fecha para hoy 20 de septiembre, con el objetivo de desahogar las pruebas presentadas anteriormente.

Fue el dos de enero del año 1999 que Busquets Casanova, fue acusado del homicidio en Torreón, no obstante, siete años después fue sentenciado a 20 años de prisión por la juez María Luisa Valencia.

La juez basó su fallo en el Código Penal que estaba vigente en Coahuila en ese tiempo, el cual establecía 20 años de prisión como pena máxima.

No obstante, tras el fallo, la defensa de la víctima, apeló a la ampliación de sentencia para que se pusiera a consideración los agravantes, en los cuales se aseguró, no tomó en cuenta la alevosía y brutalidad del infanticida.

Entre otras cosas, que según la defensa, tampoco se consideraron, fueron los antecedentes de Busquets, quien aseguró se dedicaba a la producción y distribución de pornografía infantil cibernética. No obstante, este delito no fue comprobado ante las autoridades, por lo que no fue sentenciado por ninguno de éstos.





