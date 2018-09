logra hazaña

TORREÓN

Adal Ramones dice en entrevista que el programa de TV Azteca consiguió que la gente volviera a prender el televisor; él estuvo ayer en Torreón

Para Adal Ramones, La Academia logró que el público volviera a prender un televisor ante el auge de las plataformas digitales, motivo por el que se siente orgulloso de formar parte de este reality de TV Azteca.

El conductor llegó ayer a Torreón para participar en las actividades del Fenacine. A su llegada al Aeropuerto Francisco Sarabia platicó en exclusiva del auge que ha logrado el programa musical y de otros temas como el próximo arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México.

"Me sorprendió como desde que La Academia comenzó la gente regresó a ver la televisión. Netflix u otros sitios ofrecen series o películas, sin embargo, es la TV la única que te puede una ofrecer una propuesta en vivo. A eso debe llegar la TV, a ser el aparato donde si ves cosas en vivo".

El regiomontano dijo que desde hace tiempo tenía ganas de conocer la libertad profesional. No quería estar atado a una empresa por siempre. Cuando llegó la oportunidad de ingresar a Azteca y de la mano de La Academia, Ramones comentó que no pudo negarse.

"Yo ya no quería contar con exclusividad en Televisa, es más, en varias ocasiones subí con los jefes y les pedí que me dejaran ir y me decían, 'no, eres nuestro'. Luego, se dan una serie de cambios que coinciden con el ofrecimiento que me hicieron de Azteca y yo encantado de aceptar.

"Creo que di este salto en un buen momento. Sé que está en problemas Televisa, ojalá logre recuperar audiencia y credibilidad. Nosotros somos como los jugadores de futbol, que ahora vamos cambiando de camiseta y es que el movimiento es vida".

Hace unos días, la empresa que dirige Emilio Azcárraga Jean anunció que adelantaría la fecha de estreno de La Voz…México para el 30 de septiembre. Al respecto, Ramones comentó que, "bienvenida la competencia".

"Mira quién baila compitió contra nosotros y el programa no funcionó en la recta final, se fue en declive, considero que eso obedeció a que no era en vivo. En cuanto a La Voz, espero tenga su audiencia. Donde quiera que me encuentre siempre he dicho que bienvenida la competencia", relató.

Adal se mostró emocionado de haber vuelto a la Comarca Lagunera, tierra en la que ha tenido varios acercamientos desde hace un montón de años.

"Hace tiempo estuvimos aquí por la película Salvando al Soldado Pérez, recuerdo que un día agarramos la fiesta hasta muy de madrugada. Este mismo año vine a presentar la obra Dos más dos y ahora aquí estamos de vuelta. Siempre me da gusto volver a Torreón".

Ramones presentó ayer en el festival los filmes De arriba para abajo y Martín al amanecer.

"De arriba para abajo es un documental dirigido por Juan Carlos Carrasco que muestra todo los detalles que hubo detrás unas presentaciones que dí en siete países y 21 ciudades diferentes.

"El otro filme lo hice hace años y compartí créditos con Carmen Salinas, oriunda justamente de Torreón".

Por otro lado, el también actor externó su opinión sobre el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones.

"El PRI se anquilosó en la silla presidencial y luego vino el PAN con algunas cosas buenas; la corrupción ha llegado a tanto niveles que ojal´a se pueda librar esta nueva transición que tiene tantas ganas de hacer las cosas.

"Es válida la alternancia, si ya le había tocado al PAN ahora le tocaba a otro movimiento. Habrá que esperar resultados, todavía no arranca el sexenio de AMLO, pero para quienes votamos o no por él, será nuestro presidente".





