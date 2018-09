AMLO queda varado casi 5 horas en aeropuerto

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue víctima de la saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México y quedó varado en el aeropuerto de Huatulco por casi cinco horas, pues su avión comercial no pudo despegar por la lluvia en la CDMX.

En breve entrevista, el político de Tabasco planteó alternativas para que mientras se decide en consulta por el aeropuerto de Texcoco o Santa Lucía, pueda desahogarse el tráfico aéreo usando los aeropuertos de Toluca, Cuernavaca o Puebla.

Su vuelo debía salir a las 17:20; finalmente estaba listo para despegar a las 22:15 horas, es decir, casi cinco horas de atraso.

"Es por el tráfico, es por la lluvia, sí hace falta resolver el problema del tráfico aéreo actual, ya se va a decidir en una consulta si se hacen dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía o si se sigue construyendo el aeropuerto en Texcoco.

"De todas maneras se sigue construyendo el aeropuerto en Texcoco, de acuerdo a las estimaciones se terminaría ese aeropuerto hasta el 2024, entonces esta situación, en caso de que no haya otra alternativa, se tiene que resolver, si se sigue saturando el aeropuerto de la Ciudad de México hay que ver alternativas como Toluca, Cuernavaca, Puebla, hay que buscar esas opciones", expresó.

Aunque pasó más de una hora y media arriba del avión mientras el capitán informaba que había una saturación por la fuerte lluvia en el aeropuerto de la Ciudad de México, López Obrador sostuvo que está "relajado, relajado, relajado".

"No es culpa de los trabajadores, a mí hasta pena me da con el capitán del avión y los trabajadores y ellos no son culpables", indicó.

Expuso que no por eso va a cambiar de opinión y "no me voy a subir al avión presidencial, me daría pena subir a un avión tan lujosos en un país con tanta pobreza".

Al momento de decir que "nada de fantochería, se acabó ya que haya políticos fanfarrones, prepotentes, fantoches", una señora le gritó que si ya podíamos bajar del avión, por lo que interrumpió la entrevista gritando: "Vámonos a bajar".

Debido a la saturación, los pasajeros del avión de la aerolínea Vivaerobús, entre ellos el presidente electo, tuvieron que bajar para esperar en la sala de espera del aeropuerto de Huatulco.

López Obrador presentó ayer el Plan Nacional de Reconstrucción en este municipio oaxaqueño, donde hizo un reconocimiento a sus habitantes, entre los más afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

"Quiero hacer un reconocimiento a todo el pueblo de Juchitán y a todos los sectores y a los que ahora se llama sociedad civil, que antes se llamaba pueblo, pero son artesanos, artistas, maestros de la construcción, comerciantes que están cooperando con la reconstrucción", dijo el Presidente electo.

En un evento en el que lo acompañaron integrantes de su futuro gabinete, diputados, senadores y funcionarios locales, aseguró que al asumir la Presidencia cumplirá sus compromisos de campaña.

Por lo menos cada seis meses, dijo, viajará a Juchitán para dar seguimiento al plan de inversión pública en Oaxaca.

Agregó que en la zona estarán el encargado del proyecto de reconstrucción, David Cervantes, y el próximo titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, para atender a los damnificados de los estados afectados por los sismos.

Al dar lectura al Plan Nacional de Reconstrucción, Cervantes destacó las acciones para ayudar a los damnificados. De acuerdo con el documento, el Gobierno entrante destinará 10 mil millones de pesos para reconstruir las viviendas e infraestructura básica dañadas por los sismos. (Con información de Agencias y Reforma)

Propuesta

Según el plan de AMLO:

=> Se contempla la creación de la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción.

=> Que coordinará los trabajos de las dependencias federales involucradas en la atención de cuatro áreas prioritarias: vivienda, educación, salud y patrimonio cultural.

Atraso. López Obrador, quedó varado en el aeropuerto de Huatulco, pues el avión en el que viajaba no pudo despegar.

