Reitera Esteban Moctezuma que se cancelará la reforma educativa

El próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, informó que se brindará el apoyo necesario a las normales del país, por ser las instituciones base de la educación pública.

De un total de 32 foros estatales, que se harán en todo el país, Zacatecas es el octavo estado donde se realiza la consulta.

Moctezuma, quien acudió al Foro de Consulta Estatal de Zacatecas y el Acuerdo Nacional sobre la Educación, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas, insistió que la reforma educativa será cancelada.

Apuntó que nunca más habrá una reforma impuesta, y sin la participación ni las propuestas de los maestros. También dejó en claro que para ello se requiere aplicar el poder del diálogo.

Recordó a los asistentes al encuentro que no sólo es un foro, sino que es parte del inicio de una nueva etapa con la revalorización del magisterio nacional y fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos.

"No riñe el sentido local de la educación con el sentido global; no riñe educar para el futuro con enseñar para el presente, ni con respetar a nuestro pasado; no riñe con expresar nuestras convicciones ni tener la madurez, la generosidad y la paciencia para saber escuchar al otro, incluso, al que piensa diferente, incluso, al contrario".

Esteban Moctezuma pidió al magisterio dejar de lado las diferencias, y señaló que con estos foros se inaugura una nueva era en la educación mexicana, "estamos haciendo historia", resaltó.

Durante la presentación de las ponencias del foro, algunos maestros de la disidencia, afiliados a la CNTE, lanzaron rechiflas cuando el delegado de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Luis Pérez Márquez, emitía su mensaje.

Ante ello, tuvo que intervenir Jaime Valls, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), institución que se ha encargado de organizar estos foros en las instalaciones de las universidades públicas en cada estado.

A la inauguración del evento también asistió el gobernador Alejandro Tello Cristerna, así como Antonio Guzmán Fernández, rector de la UAZ, y la diputada local Verónica Díaz, también delegada en Zacatecas de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno federal entrante.





