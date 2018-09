Concluye operativo de exhumaciones en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

Venían por cuatro y se van con cinco cuerpos

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyeron el operativo de la exhumaciones que se realizaron durante dos días en el Panteón Municipal de Villa de Fuente, donde se contemplaba la exhumación de los cuerpos de cuatro personas que se encontraban en calidad de no identificadas, sin embargo, no fueron cuatro si no cinco los cuerpos localizados.

Un giro inesperado fue el que dio el operativo que realizó la Fiscalía Ministerial bajo el mando del ministerio público Ricardo Buendía Martínez, quien al cuestionarlo sobre el resultado de tales acciones que forman parte del Plan Estatal de Exhumaciones en Coahuila.

