Encabeza Bejarano asamblea por el 'buen vivir' en Torreón

René Bejarano estuvo en Torreón para encabezar una asamblea del Movimiento Nacional por la Esperanza, asociación civil que busca el buen vivir, fue conformada en el año 2008 y que ha crecido en toda la República Mexicana, en el marco del triunfo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las pasadas elecciones federales.

"Llevamos visitas a 15 estados, con asambleas estatales de dirigentes, para lograr organizarnos mejor en la perspectiva del funcionamiento del nuevo gobierno y que los compromisos de campaña sí se cumplan y le lleguen a la gente, ese es el buen vivir y es en lo que estamos trabajando", comentó.

Esta mañana llevó a cabo la asamblea en Torreón, en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos, y participaron más de 500 personas, con líderes de los municipios laguneros de Coahuila y Durango, y posteriormente se buscaría tener una asamblea en Monclova.

Bejarano dijo que se cuenta con 700 mil personas afiliadas y se espera llegar a un millón para el fin de año. Llamó a los laguneros a unirse al movimiento para lograr mejores condiciones de existencia.

Consideró que en la región lagunera, al igual que en otras zonas del país, persiste el problema de inseguridad y falta de inversión, de obra pública, de desarrollo, además de que hay mucha pobreza.

"Me llama la atención que llueva y no haya drenaje pluvial para una ciudad tan grande, metropolitana, lo cuál habla de que no se ha invertido bien, y como el agua destruye, hay muchos baches y problemas de vialidad, me platicaron que del teleférico se ven muchas colonias con muchas carencias, entonces falta inversión y obra pública", comentó.

Bejarano dijo que el nuevo gobierno buscará eliminar gastos suntuarios, evitar que exista un despilfarro de los recursos públicos y orientar el gasto a la inversión y al desarrollo social, para generar mejores condiciones de vida para la ciudadanía.





