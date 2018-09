Acusadora de Kavanaugh quiere que FBI investigue

WASHINGTON, EU.-

Christine Blasey Ford quiere que el FBI investigue su acusación de que fue agredida sexualmente por el nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, antes de que testifique ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado de Estados Unidos la próxima semana, dijeron sus abogados en una carta al panel.

Los abogados escribieron que Ford, que ahora es profesora universitaria en California, quiere cooperar con la comisión, sin embargo, desde que acusó públicamente a Kavanaugh de atacarla sexualmente en una fiesta hace 35 años, dicen los abogados, ella ha sido blanco de “hostigamientos maliciosos e incluso amenazas de muerte”. Su familia se mudó, agregaron.

Una investigación del FBI “debería ser el primer paso para lidiar con esas acusaciones”, escribieron los abogados en la carta del martes, que fue obtenida por The Associated Press.

El hecho se conoce luego de que el presidente Donald Trump se deshiciera en elogios para su nominado, y que senadores republicanos y demócratas discutieran sobre quiénes deberían declarar en la crucial audiencia apenas seis semanas antes de las elecciones legislativas.

Trump ha rechazado la idea de que el FBI reabra su verificación de antecedentes de Kavanaugh. De realizarse la revisión, es casi seguro que se aplazaría la votación de ratificación hasta después de la elección del medio periodo.

En el Senado, el asunto de si Ford debe declarar y cuándo, ha desatado un furor, especialmente entre las mujeres demócratas. En general, los demócratas se quejan de que el proceso está siendo apresurado, pero las mujeres lo consideran peor e insidioso, sobre todo si los republicanos proceden con la audiencia del lunes sin Ford.

"Una falsa audiencia enviaría el mensaje muy claro de que las mujeres no son valoradas en este país”, dijo la senadora demócrata Kirsten Gillibrand. “Negarse a tratar esto apropiadamente y tratar de confirmar al juez Kavanaugh a cualquier costo, de nuevo envía el mensaje a las mujeres de que no son importantes y no se les debe creer. Que son menos valiosas que el ascenso de un hombre”.

La senadora Mazie Hirono, demócrata de Hawai, dijo que había visto “una insensibilidad de mis colegas que me ha horrorizado”. El objetivo de los republicanos es confirmar a Kavanaugh para el 1 de octubre, cuando inicia el nuevo término de la Corte Suprema.

"Pienso que todos sabemos que el asunto está amañado”, le dijo Hirono a la CNN el miércoles. “Ella ya ha sido atacada, se tuvo que mudar de su casa”.





