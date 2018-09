Ianis Guerrero confía en La Laguna como tierra de cine

TORREÓN, COAH.-

El actor de Club de Cuervos dice que la Comarca tiene todo para ello

Para el actor Ianis Guerrero la Comarca Lagunera tiene todo para volverse una tierra de cine. Solo es cuestión de aplicarse para que esta utopía se torne una realidad.

"Hay muchas historias aquí en Torreón, hay mucho potencial. Hay que hacer las cosas bien, hay que realizar buenas historias y películas y verán que los resultados solitos se darán.

"La gente en la Comarca es muy trabajadora. Ha enfrentado al desierto y ha superado diversas adversidades y aquí sigue. Los laguneros son talentosos y creativos, así que si tienen algún proyecto en el que les pueda ayudar no duden en contactarme en mis redes sociales", comentó el actor.

El encargado de dar vida a "Moisés" en la serie de Netflix, Club de Cuervos, llegó ayer a la región para integrarse a las actividades del Festival Nacional de Cine que ayer comenzó en su quinta edición.

"Es la segunda vez que vengo a Torreón y estoy muy contento de que se promueva la cultura en todo el país a través de eventos como este festival que espero siga creciendo y se vuelva uno de los más importantes de la República Mexicana", dijo a su llegada al Aeropuerto Francisco Sarabia.

Guerrero presentará el 20 de septiembre en el Fenacine su ópera prima, Juan y Vanesa, protagonizada por Karen Martí y Fabián Robles. La cita será en Cinépolis Cuatro Caminos a las 18:00 horas.

"En la trama "Juan" es un camionero muy irresponsable, sin embargo, se convierte en padre y eso lo cambia. Él conoce a 'Vanesa', una jovencita que se fuga de su casa. Tras conocerse se vuelve una bomba que espero disfruten. Ya estoy alistando mi segunda película".

Visiblemente emocionado, Ianis reconoció que gracias a sus participaciones en el largometraje Nosotros los nobles y la serie Club de cuervos obtuvo un mayor reconocimiento en el terreno profesional e incluso en el personal.

"La gente me identifica por esos proyectos, he hecho otros más, pero no han tenido tanta repercusión. Lo bueno es que la gente está yendo a los cines a ver filmes mexicanos y así pueda verme en otras propuestas".

El actor externó que ya terminó de grabar la cuarta temporada de Club de cuervos, misma que se estrenará dentro de unos meses.

"También estoy en otra serie que pronto llegará y cuyo nombre será La bandida, además viene una cinta en la que de igual manera participé".

Hoy se cumple un año del sismo que estremeció a la Ciudad de México y otras partes del país. Guerrero recordó que ese día justo se encontraba grabando La bandida.

"Fueros momentos muy difíciles los que pasamos, sin embargo, salimos adelante", puntualizó.

Inicia el quinto Fenacine

El Festival Nacional de Cine de Torreón inició ayer con la presentación del filme Tiempo compartido que protagonizan Miguel Rodarte y Luis Gerardo Méndez. Ninguno de los dos actores vino a La Laguna, pero sí el director del filme, Sebastián Hoffman. La película se proyectó pasadas las 8:00 de la noche en Cinépolis Cuatro Caminos.

Una hora antes se llevó a cabo una alfombra roja en el atrio de Plaza Cuatro Caminos en la que desfilaron el propio Hoffman, Ianis Guerrero, Marco de la O y otras personalidades.

Marco, encargado de dar vida al Chapo en la serie de Netflix, dijo que se sentía muy emocionado de estar en Torreón.

Al preguntarle qué le diría al Chapo si lo tuviera frente a frente dijo que, "Me gustaría cuestionarle acerca de qué es verdad y qué es mentira de lo que se dice de él".

Tiempo compartido es la historia de dos familias diferentes que viajan a un hotel y que por un error administrativo las hospedan en la misma villa; los choques iniciales por las diferencias permiten un proceso que las termina acercando.





Ianis Guerrero estuvo en el arranque del Fenacine. (EL SIGLO DE TORREÓN)

La quinta edición del Fenacine fue inaugurada. Junto con las 11 películas proyectadas, habrá talleres, conferencias y Master Class. El evento tendrá diferentes sedes de la región Laguna. Para el inicio del festival, se proyectó la película Tiempo Compartido. El evento se llevó a cabo en un centro comercial de la localidad. Durante la alfombra roja desfilaron celebridades del cine nacional.

